Caso sospechoso de fiebre hemorrágica: qué se sabe, cómo se transmite y por qué se activó un protocolo sanitario

En paralelo a la investigación del caso, se implementaron medidas de aislamiento y monitoreo para prevenir eventuales contagios.

Un ciudadano vietnamita de 29 años, tripulante de una embarcación proveniente de Singapur, permanece aislado en el Hospital Las Higueras de Talcahuano luego de presentar un cuadro clínico compatible con una fiebre hemorrágica viral.

Esta situación motivó la activación de los protocolos de vigilancia epidemiológica mientras se determina cuál es el virus responsable.

En ese contexto, la seremi de Salud del Biobío, Isabel Rojas, explicó que “el barco venía de Singapur; recaló el día de ayer y se están tomando todas las medidas, tanto de aislamiento, de detección del historial clínico y también la investigación epidemiológica correspondiente”.

Además, agregó que “se están tomando todas las medidas del caso: aislamiento, la atención médica respectiva y también la investigación epidemiológica y clínica necesaria”.

Caso sospechoso de fiebre hemorrágica: qué se sabe, cómo se transmite y por qué activó un protocolo sanitario

La fiebre hemorrágica viral corresponde a un grupo de enfermedades infecciosas provocadas por distintos virus, entre ellos Ébola, Marburgo, Lassa o Crimea-Congo.

Sus síntomas iniciales suelen incluir fiebre alta, dolor de cabeza intenso, dolores musculares, debilidad, vómitos, diarrea y malestar general. En los casos más graves pueden presentarse alteraciones en la coagulación, daño de órganos y hemorragias.

En tanto, la forma de transmisión depende del virus involucrado, aunque en la mayoría de los casos el contagio ocurre por contacto directo con sangre, secreciones u otros fluidos corporales de personas o animales infectados. Algunas variantes también pueden propagarse por picaduras de mosquitos o garrapatas, contacto con roedores o mediante alimentos contaminados de origen animal.

Hasta ahora, las autoridades sanitarias no han confirmado el diagnóstico del paciente ni el agente que provocó el cuadro clínico.

Mientras se realizan los exámenes correspondientes, la tripulación de la embarcación permanece bajo vigilancia preventiva y se mantiene activa la investigación epidemiológica para descartar riesgos de transmisión.