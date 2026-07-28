“Ni en dictadura”: el cara a cara entre Elizalde y Squella por llamado de Republicanos a privatizar Codelco

Ante el emplazamiento, el timonel de Republicanos llamó a tener “este debate en forma seria, sin caricaturas” y “evitar que terminen desvalijando la empresa”.

AGENCIA UNO

El llamado del senador Arturo Squella, presidente de Republicanos, para que La Moneda concrete la privatización de Codelco, y así sumar los recursos que se dejarán de percibir por la megarreforma, encontró el rechazo de personeros de oposición.

Uno de ellos fue el ex ministro de Interior, Alvaro Elizalde, quien recordó que “ni en dictadura” se discutió que la empresa cuprífera pasara a manos privadas.

“Privatizar Codelco no es modernizar Chile. Es renunciar al control de uno de los activos estratégicos fundamentales para el desarrollo nacional. La propuesta del Partido Republicano traspasa un límite que ni siquiera durante la dictadura se atrevieron a cruzar”, cuestionó el otrora secretario de Estado en redes sociales.

Sus palabras encontraron rápida respuesta en Arturo Squella, principal promotor de la medida: “Para evitar que terminen desvalijando la empresa y para que siga aportando al presupuesto de la Nación, se requiere tener este debate en forma seria, sin caricaturas”.

“Mientras más nos demoremos en adoptar medidas, seguirá la principal compañía de Chile, saltando de un escándalo en otro. Eso no es sano para una empresa que toma decisiones de largo plazo. Llegará el día en que simplemente no tenga cómo aportarle al presupuesto del país”, declaró el senador.