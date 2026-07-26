Nueva Alerta Ambiental en la Región Metropolitana: las restricciones este domingo 26 de julio

Desde la Delegación Presidencial y la Seremi de Medio Ambiente se sugirió modificar o suspender las actividades físicas durante esta jornada.

AGENCIA UNO/ARCHIVO.

A pesar de la lluvia registrada en Santiago en la víspera, la Delegación Presidencial prolongó para este domingo 26 de julio la Alerta Ambiental en la Región Metropolitana.

De esta forma, la autoridad regional siguió la recomendación en ese sentido que entregó la Seremi del Medio Ambiente.

Lo anterior, debido al mantenimiento de las condiciones de mala ventilación en la cuenca de Santiago, y tiene como propósito resguardar la salud de los habitantes de la región.

Las restricciones vigentes durante la Alerta Ambiental

La principal restricción relacionada con la Alerta Ambiental consiste en la prohibición de encender calefactores a leña y derivados de la madera en toda la Región Metropolitana.

“No podrán funcionar los calefactores de uso residencial que utilicen combustibles sólidos, tales como leña, y otros derivados de la madera, excepto calefactores a pellets de madera, en toda la Región Metropolitana”, detalló la delegación.

Esta prohibición será fiscalizada por la Seremi de Salud de la RM, en conjunto con los municipios y Carabineros.

Además, desde la delegación y la Seremi de Medio Ambiente se sugirió modificar o suspender las actividades físicas.

Por ser fin de semana, esta jornada no están vigentes las medidas vinculadas con la restricción vehicular en la región.