Durante junio de 2026, miles de familias en Chile podrán acceder a distintos bonos y beneficios económicos impulsados por el Estado.

Estos aportes están orientados principalmente a los hogares de menores ingresos y buscan complementar el presupuesto familiar mediante ayudas mensuales y pagos especiales.

Qué bonos se entregan en junio y quiénes pueden recibirlos en Chile

Algunos beneficios se entregan automáticamente a quienes cumplen los requisitos establecidos, mientras que otros consideran factores como el porcentaje de vulnerabilidad en el Registro Social de Hogares (RSH) o la participación en programas de apoyo social.

Subsidio Familiar: más de $22 mil por cada carga acreditada

El Subsidio Familiar (SUF) es uno de los beneficios más importantes para las familias vulnerables. Está dirigido a personas que pertenecen al 60% más vulnerable de la población y que no cuentan con los recursos suficientes para mantener a sus cargas familiares.

Actualmente, el aporte alcanza los $22.007 mensuales por cada causante. En los casos donde la carga familiar presenta una discapacidad, el monto se duplica y llega a $44.014 al mes.

Bono Base Familiar

Otro beneficio vigente durante junio es el Bono Base Familiar, destinado a las familias que forman parte del subsistema Chile Seguridades y Oportunidades.

El monto varía según la situación económica de cada hogar, aunque el promedio de pago bordea los $58.594 mensuales. La entrega se realiza de manera automática para quienes cumplen las condiciones exigidas.

Bono de Protección: pagos por 24 meses

Las familias que ingresan al programa Chile Seguridades y Oportunidades también pueden recibir el Bono de Protección, anteriormente conocido como Bono Dueña de Casa.

Este beneficio consiste en pagos mensuales que se entregan durante un período máximo de dos años. Los montos disminuyen gradualmente con el paso del tiempo y no requieren postulación.

Nuevo bono de $30 mil por hijo

Entre las medidas anunciadas para este año destaca un nuevo aporte que contempla un pago único de $30.000 por cada hijo o hija de entre 0 y 13 años.

La iniciativa está dirigida a familias pertenecientes al 80% más vulnerable del Registro Social de Hogares. De concretarse, un hogar con dos hijos podría recibir $60.000, mientras que una familia con tres hijos accedería a $90.000.

¿Cómo saber si puedes acceder a estos beneficios?

Para conocer si una persona o familia puede recibir alguno de estos aportes es importante revisar su información en el Registro Social de Hogares y verificar si cumple con los requisitos establecidos para cada beneficio.