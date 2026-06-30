¿La tienes en casa? esta es la moneda de $10 que podría venderse por hasta $50 mil

Debido a su escasez, estas monedas son muy cotizadas entre los aficionados a la numismática.

Una moneda de $10, conocida popularmente como “mula”, ha vuelto a despertar el interés de los coleccionistas, ya que algunos ejemplares pueden alcanzar un valor cercano a los $50 mil en el mercado numismático, muy por encima de su denominación original.

Su apodo se debe a un particular error de fabricación ocurrido en 1990. En lugar de acuñarse sobre el cospel correspondiente a la moneda de $10, algunas piezas fueron estampadas sobre el utilizado para las antiguas monedas de $50 de 1982, lo que dio origen a una combinación poco común entre ambas denominaciones.

A simple vista, la diferencia puede pasar desapercibida. Sin embargo, la moneda “mula” conserva el diseño de la moneda de $10, pero presenta características físicas distintas, como un mayor grosor, un peso superior y un borde más ancho, producto del cospel utilizado en su fabricación.

Debido a su escasez, estas monedas son muy cotizadas entre los aficionados a la numismática. Su precio puede variar según el estado de conservación, la autenticidad de la pieza y la demanda existente, alcanzando en algunos casos valores cercanos a los $50.000.

Los especialistas recomiendan revisar cuidadosamente las monedas antiguas antes de ofrecerlas a la venta, ya que existen imitaciones y piezas modificadas. Además, aconsejan acudir a expertos o comunidades de coleccionistas para verificar su autenticidad y determinar su verdadero valor antes de concretar cualquier transacción.