Las razones de ex presidente de Banco Central para pedir la eliminación del billete de $20 mil

Razones prácticas y de seguridad son algunos de los argumentos esgrimidos por José de Gregorio para pedir la eliminación de estos billetes.

José de Gregorio, ex presidente del Banco Central, sorprendió en su presentación en el seminario ChilePay Conecta 2025, al proponer la eliminación del billete de $20 mil.

De Gregorio, decano de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, apuntó que el sistema financiero nacional debe avanzar a un modelo de pago digital, principalmente por motivos de seguridad.

Es por esto que lanzó su propuesta: “El Banco Central debería decidir luego eliminar el billete de veinte lucas”.

“¿De qué sirve el billete de veinte lucas? ¿A quién le pasa que cuando necesita efectivo, pide $100 mil en un cajero y le dan cinco billetes de veinte lucas que no sirven para nada? Y que uno tiene que ir a comprarse un chicle para cambiarlo por $437”, aseveró.

Ex presidente de Banco Central vincula a los billetes de $20 mil con lavado de dinero

El ex titular del Banco Central apuntó a lo poco práctico que se vuelve el uso de efectivo, además de hacer que los cajeros automáticos solo tengan disponibles billetes de dicha denominación.

¿Cuál es la manera de que no tenga que ir a rellenar a cada rato? ¡Llenarla de billete de veinte lucas! Nunca está vacía, porque nadie las saca. Prefiero que esté vacía y que la gente ande con tarjetas por si la máquina está vacía. Así es el mundo moderno”, puntualizó.

Junto con ello, José de Gregorio precisó que estos billetes facilitan delitos vinculados al lavado de dinero y al narcotráfico, por falta de trazabilidad de las operaciones financieras.

“Si uno lo que tiene que hacer con el narcotráfico o con los delitos es subirle el costo de transacción. El costo de cometer delito es mayor, porque va a haber trazabilidad que no existen con los billetes”, sentenció.