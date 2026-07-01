Hasta 90% más baratos: los 32 medicamentos que bajan de precio gracias a Ley Cenabast y dónde comprarlos

Tras la llegada del invierno, las enfermedades respiratorias aumentan drásticamente. En este marco, y para darle un respiro al bolsillo, existe la Ley Cenabast, la cual permite acceder a medicamentos más baratos, cuyos descuentos en algunos casos superan el 80%.
El Ministerio de Salud ha reforzado el stock de 32 medicamentos para tratar patologías como la influenza, alergias, asma, entre otras afecciones respiratorias.
Esta medida es parte de una canasta total de 425 medicamentos para diferentes patologías, los cuales tienen un precio máximo de venta establecido, cuyo objetivo es disminuir los valores en farmacias adheridas.
Actualmente, existen más de 1.614 farmacias independientes y locales de Salcobrand que forman parte de esta red a nivel nacional.
“La Ley Cenabast no tiene otro objetivo que reducir la carga económica que tienen los medicamentos para nuestra población. Estos medicamentos son todos de calidad. Lo importante es que esto beneficia a aquellas personas que, por algún motivo, deben comprar medicamentos y que, incluso, hay algunos que podemos encontrar hasta un 90% más barato que en otras farmacias”, expresó la ministra May Chomali.
Cómo encontrar farmacias adheridas a Ley Cenabast para acceder a medicamentos más baratos
Los usuarios pueden cotizar de manera sencilla los medicamentos que necesita. Así puedes buscar los remedios y revisar las farmacias adheridas:
- Plataforma web remediosmasbaratos.cl.
- Línea telefónica: Puedes consultar llamando al servicio Salud Responde al número 600 360 7777.
- Búsqueda presencial: Identifica los almacenes farmacéuticos de tu barrio que tengan pegado el sello oficial de Cenabast en sus mamparas o ventanas públicas.
Estos son los 32 medicamentos con descuentos para el invierno 2026
|Medicamentos
|Tratamiento
|Precio máximo de venta
|Precio promedio no adheridas
|Ahorro
|Aurituss 25/250 mcg
|Asma – Respiratorio
|$6.800
|$61.826
|89%
|Flusacort 25/125 mcg
|Asma – Respiratorio
|$6.560
|$41.790
|84%
|Lotadin 2,5/5ml frasco 120ml
|Antihistamínico (Alergias)
|$2.210
|$13.829
|84%
|Levocetirizina 5 mg
|Antihistamínico (Alergias)
|$1.790
|$7.545
|76%
|Budesonida inh 200mcg
|Asma – Respiratorio
|$4.780
|$17.095
|72%
|Extosen 10/7,5/0,5mg/5ml
|Antitusivo
|$3.630
|$12.895
|71%
|Monez 50 mcg
|Rinitis estacional
|$5.790
|$20.145
|71%
|Diclofenaco sodico 50 mg
|Antiinflamatorio
|330
|$1.095
|69%
|Ibuprofeno 200mg/5ml
|Analgésico y antipirético
|$1.910
|$6.299
|69%
|Montelukast 5 mg
|Antiasmático y antialérgico
|$4.440
|$13.799
|67%
|Ipratropio 20 mcg
|Bronquitis y asma
|$5.730
|$17.119
|66%
|Bromhexina 4mg/5ml
|Aliviar la tos
|$1.350
|$3.990
|66%
|Levofloxacino 500 mg
|Antibiótico
|$2.490
|$7.299
|65%
|Flusona lf 125mcg
|Antiinflamatorio y antialérgico respiratorio
|$10.760
|$30.990
|65%
|Amoxicilina 500 mg
|Antibiótico
|$1.700
|$4.890
|65%
|Ciprofloxacino 500 mg
|Antibiótico
|$720
|$1.909
|62%
|Montelukast 4 mg
|Antiasmático y antialérgico
|$7.710
|$20.399
|62%
|Syndol sl 30 mg
|Analgésico y antiinflamatorio
|$6.510
|$17.022
|61%
|Prednisona 20 mg
|Corticoide antiinflamatorio e inmunosupresor
|$2.290
|$5.845
|60%
|Amoxicil/clavula 875/125 mg
|Antibiótico
|$6.770
|$15.990
|57%
|Kitadol 120 mg/5ml
|Analgésico y antipirético
|$4.530
|$10.633
|57%
|Claritromicina 500 mg
|Antibiótico
|$4.360
|$10.126
|56%
|Fenoterol/ipratropio 0,05mg/0,02mg
|Broncodilatador (asma y enfermedades pulmonares)
|$15.380
|$34.895
|55%
|Naproxeno 550 mg
|Antiinflamatorio
|$1.700
|$3.690
|53%
|Paracetamol 500 mg
|Analgésico y antipirético
|$570
|$1.182
|51%
|Amoxicilina 500 mg/5 ml
|Antibiótico
|$1.970
|$3.990
|50%
|Bersen 20 mg/5 ml susp 60 ml
|Corticoide antiinflamatorio e inmunosupresor
|$3.980
|$8.012
|50%
|Salbutamol 100 mcg/do fra
|Broncodilatador
|$2.020
|$3.999
|49%
|Cefadroxilo 500 mg
|Antibiótico
|$1.760
|$3.440
|48%
|Trex forte 400 mg/5ml
|Antibiótico
|$13.260
|$24.722
|46%
|Claritromicina 250mg/5ml
|Antibiótico
|$8.550
|$13.749
|37%
|Ibuprofeno 400 mg
|Antiinflamatorio
|$1.340
|$1.894
|29%