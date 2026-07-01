Hasta 90% más baratos: los 32 medicamentos que bajan de precio gracias a Ley Cenabast y dónde comprarlos

Revisa cómo buscar y acceder a estos medicamentos, que tienen el objetivo de tratar patologías como influenza, asma, entre otras afecciones respiratorias.

Tras la llegada del invierno, las enfermedades respiratorias aumentan drásticamente. En este marco, y para darle un respiro al bolsillo, existe la Ley Cenabast, la cual permite acceder a medicamentos más baratos, cuyos descuentos en algunos casos superan el 80%.

El Ministerio de Salud ha reforzado el stock de 32 medicamentos para tratar patologías como la influenza, alergias, asma, entre otras afecciones respiratorias.

Esta medida es parte de una canasta total de 425 medicamentos para diferentes patologías, los cuales tienen un precio máximo de venta establecido, cuyo objetivo es disminuir los valores en farmacias adheridas.

Actualmente, existen más de 1.614 farmacias independientes y locales de Salcobrand que forman parte de esta red a nivel nacional.

“La Ley Cenabast no tiene otro objetivo que reducir la carga económica que tienen los medicamentos para nuestra población. Estos medicamentos son todos de calidad. Lo importante es que esto beneficia a aquellas personas que, por algún motivo, deben comprar medicamentos y que, incluso, hay algunos que podemos encontrar hasta un 90% más barato que en otras farmacias”, expresó la ministra May Chomali.

Cómo encontrar farmacias adheridas a Ley Cenabast para acceder a medicamentos más baratos

Los usuarios pueden cotizar de manera sencilla los medicamentos que necesita. Así puedes buscar los remedios y revisar las farmacias adheridas:

Plataforma web remediosmasbaratos.cl.

Línea telefónica: Puedes consultar llamando al servicio Salud Responde al número 600 360 7777.

Puedes consultar llamando al servicio Salud Responde al número 600 360 7777. Búsqueda presencial: Identifica los almacenes farmacéuticos de tu barrio que tengan pegado el sello oficial de Cenabast en sus mamparas o ventanas públicas.

Estos son los 32 medicamentos con descuentos para el invierno 2026