Deschamps responde por designación de árbitros argentinos para su duelo de cuartos: “Algunas decisiones pueden dar lugar a debate…”

El entrenador de Francia aseguró que espera que “el árbitro sea tan bueno como Letexier (juez del partido entre Argentina y Egipto) y sus asistentes”.

El enfrenador de Francia, Didier Deschamps, anticipó el partido contra Marruecos por los cuartos de final del Mundial 2026 y abordó la controversia que ha surgido en torno a la designación de cinco árbitros argentinos para el crucial duelo que se jugará este jueves.

Al comienzo de la conferencia de prensa, el DT europeo fue consultado por errores arbitrales en el torneo pasado. “Los únicos errores son los de los jugadores. En todos los partidos hay situaciones que pueden decantarse hacia un lado u otro. Y eso vuelve a ocurrir en este Mundial y las quejas dependen siempre de qué lado estás. Sí, en algunas situaciones se podría pitar falta. No se trata de una revancha, no se puede cambiar lo que ya ha pasado”, expresó.

Tras ello, analizó al conjunto marroquí, al cual también enfrentó en Qatar 2022: “Nos hemos enfrentado a rivales difíciles. Hemos podido ganar algunos partidos con facilidad, pero nos hemos enfrentado a rivales muy fuertes. En cuartos de final, el nivel también aumenta. Tendremos que ser eficaces tanto en ataque como en defensa. Veremos qué equipo tiene más posesión. Es una cuestión de fuerza. El seleccionador marroquí está preparando su estrategia y yo también”.

A lo que agregó: “Aunque haya habido un cambio de entrenador, siguen estando a la altura. Conocen bien a mis jugadores, pero mis jugadores también los conocen bien a ellos. Su equipo se conoce bien y quizá hayan introducido algunos ajustes en su juego”.

Qué dijo Deschamps sobre el árbitro argentino que dirigirá el Francia vs Marruecos en el Mundial 2026

Sobre la designación del argentino Facundo Tello, que encabezará un cuerpo arbitral transandino para este compromiso, Deschamps optó por la mesura.

“Confío plenamente en el trío arbitral. Espero que el árbitro sea tan bueno como el señor Letexier (juez del partido entre Argentina y Egipto) y sus asistentes”, aseveró.

En esa línea, enfatizó que su plantel está enfocado netamente en lo deportivo. “Algunas decisiones arbitrales pueden dar lugar a debate, pero nuestra preocupación es Marruecos, no el trío arbitral. Ellos están ahí para aplicar de manera justa las reglas del juego”, sostuvo.

Para cerrar, se refirió a los insultos racistas que la senadora paraguaya Celeste Amarilla realizó en contra de Mbappé: “Kylian está bien a nivel mental. Es un chico muy fuerte mentalmente y físicamente. Está concentrado en el partido, que va a ser muy duro porque hay dos equipos de calidad. Kylian está bien, todo el grupo está listo”, concluyó.