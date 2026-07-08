Lo que se sabe del caso del subprefecto de la PDI que se parapetó en edificio de Las Condes

El uniformado buscaba denunciar una serie de delitos al interior de la institución, asegurando que trabajaban para el Tren de Aragua.

El OS9 de Carabineros junto a la Fiscalía Oriente se encuentra investigando el caso de un suboficial de la Brigada de Robos e Investigación Criminal Oriente de la Policía de Investigaciones (PDI) que se parapetó en un edificio de oficinas ubicado en la intersección de las calles Pedro Gamboa con Las Tranqueras, en la comuna de Las Condes.

Según la información que dio a conocer Radio Biobío, el uniformado llegó a ese lugar para reunirse con un grupo de abogados puesto que buscaba denunciar una serie de delitos que ocurrían al interior de la institución. No solo en su brigada, sino que en varias otras de la Región Metropolitana.

La reunión fue interrumpida por otros funcionarios policiales que llegaron a encarar a su compañero, momento en que decidió romper uno de los ventanales y comenzó a gritar a los transeúntes que estaban en el lugar. A ellos les aseguró que se iba a simular un enfrentamiento para asesinarlo y pidió que llamaran a Carabineros. Incluso terminó lanzando su placa y su arma por la misma ventana.

Vecinos del sector aseguraron al citado medio que el suboficial de la PDI que se parapetó en Las Condes denunció que la institución en Vitacura “trabajaba para el Tren de Aragua”, que inventaban evidencia.

Finalmente, el sujeto fue trasladado hasta el Hospital de Carabineros para constatar lesiones y entregar su declaración. Posteriormente fue dado de alta y enviado a su domicilio.

Nombres en una servilleta

Quien también conversó con la prensa fue Alejandra, esposa del funcionario policial. En conversación con T13 contó que su marido “pidió permiso a las 11 de la mañana para salir a declarar a la Fiscalía. Desde ahí no supe nada más hasta que contactó a unos familiares de Valdivia”.

“Su declaración ante Fiscalía e indicando de que lo querían matar, que lo estaban buscando para matarlo. Mandó unos nombres que están en una servilleta, que si a él le pasaba algo, estas personas estaban involucradas en su muerte“, agregó.