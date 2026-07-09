Hasta un test de ovulación: los excéntricos objetos rescatados de la basura de la boda de Taylor Swift que se venden en 25 dólares

Cada uno fue sellado en pequeñas cápsulas transparentes y comercializado de manera individual como una pieza de colección.

La pasión de los seguidores de Taylor Swift volvió a sorprender con una historia fuera de lo común. Luego del matrimonio de la cantante con el jugador de la NFL Travis Kelce, decenas de fanáticos adquirieron artículos recolectados en los alrededores del lugar donde se realizó la celebración, pagando 25 dólares por cada pieza.

La iniciativa fue impulsada por el artista neoyorquino Justin Gignac, reconocido por transformar residuos urbanos en obras de arte coleccionables.

Tras la ceremonia realizada en el Madison Square Garden de Nueva York, recorrió las calles cercanas para reunir distintos objetos abandonados y convertirlos en una edición especial inspirada en el evento.

Los excéntricos objetos rescatados de la basura de la boda de Taylor Swift que se venden en 25 dólares

Entre los elementos ofrecidos había tapas de botellas, bombillas, cubiertos desechables, envoltorios de dulces, cintas de seguridad, colillas de cigarrillos, un audífono inalámbrico perdido e incluso un test de ovulación. Cada uno fue sellado en pequeñas cápsulas transparentes y comercializado de manera individual como una pieza de colección.

De acuerdo con Gignac, todos los artículos procedían de las zonas exteriores del recinto y no del interior donde se desarrolló la exclusiva celebración. Aun así, el interés de los seguidores fue suficiente para que las primeras unidades se agotaran en menos de un día.

El creador explicó que la idea buscaba preservar un momento que considera parte de la cultura popular contemporánea en Nueva York. Gracias a la alta demanda, logró vender decenas de cápsulas en pocas horas y no descartó lanzar nuevas unidades si continúa el interés de los compradores.