Petróleo vuelve a niveles pre guerra y Gobierno confirma cuándo será próxima baja de las bencinas

El titular de Hacienda confirmó que a raíz de la baja del petróleo internacional, las bencinas en Chile “van a volver a bajar”.

La reapertura del estrecho de Ormuz, a raíz de las negociaciones de paz vigentes entre Estados Unidos e Irán, ya está dando sus primeros resultados. En la mañana de este jueves, el petróleo Brent —el crudo de referencia que utiliza Chile y el mercado global para fijar sus precios— volvió a cotizar en los niveles que tenía antes de la guerra.

Así, el Brent cerró debajo de los US$72,48 por barril y el West Texas Intermediate —el crudo referente para Estados Unidos— lo hizo debajo los US$70 por barril. En Chile, donde las modificaciones al Mecanismo Estabilizador de Precios de los Combustibles ejecutadas por el Gobierno repercutieron en alzas históricas de más de $300, se espera que también el precio de las bencinas pueda disminuir.

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz (IND), fue el encargado de despejar cuándo disminuirá el precio de las bencinas y de cuánto será su caída en conversación con T13 Radio. Junto con calificar la baja del petróleo internacional como una “muy buena noticia”, Quiroz aclaró que en Chile las bencinas “ya han bajado y van a volver a bajar”.

Para explicar cuándo se materializará este descenso, el secretario de Estado aseveró que nuestro país se rige por el Mepco y que por ello cada ajuste será cada tres semanas. “Dado la ley, si esto se mantiene, en dos semanas más vamos a ver de nuevo bajas de más de $100, tanto en diésel como en gasolina”, confirmó.