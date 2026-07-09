CEN alerta por eventual déficit de abastecimiento eléctrico ante escasez de lluvias

El Coordinador puntualizó que se observa la necesidad de que las centrales generadoras dispongan de combustibles para generación eléctrica, específicamente, de gas natural y diésel.

AGENCIA UNO

El Coordinador Eléctrico Nacional (CEN) dio a conocer su Estudio de Seguridad de Abastecimiento (ESA), en el cual analiza diversos escenarios sobre las operacionales de disponibilidad de generación y transmisión de electricidad.

Según precisó el organismo, en condiciones normales, “no se verifica una condición de déficit sistémico de energía”. Sin embargo, determinó escenarios más complejos a nivel de abastecimiento, ya que, a pesar de los pronósticos de lluvias por el fenómeno de El Niño, no se han concretado en aquellas zonas donde se ubican las centrales hidroeléctricas.

El Coordinador puntualizó que se observa la necesidad de que las centrales generadoras dispongan de combustibles para generación eléctrica, específicamente, de gas natural y diésel.

Respecto del extremo sur del Sistema Eléctrico Nacional, estará indisponible una unidad de la Central Canutillar y se ha registrado la persistencia de condiciones hidrológicas desfavorables, situación que es monitoreada permanentemente.

Es por esto que CEN llamó a reforzar las acciones que favorezcan la disponibilidad de generación, transmisión y sistemas de almacenamiento, entre las que destaca la disponibilidad de gas natural para generación; monitoreo permanente de los niveles de stock y reposición de diésel de las empresas.