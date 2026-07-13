¿Feriado del 16 de julio es irrenunciable? Así funcionará el comercio este jueves

Revisa cuántos feriados restan en el calendario 2026 y cómo operarán los supermercados y malls durante la jornada.

Para esta semana, el calendario 2026 de Chile marca un nuevo feriado: el jueves 16 de julio, un festivo religioso en el que se conmemora el Día de la Virgen del Carmen.

En el marco de esta jornada, una de las principales dudas que surge es si corresponde a un feriado irrenunciable, puesto que de esto depende la forma en que funciona el comercio y otros servicios.

¿Es irrenunciable el feriado del 16 de julio y cómo funcionará el comercio este jueves?

El Día de la Virgen del Carmen es un feriado legal, pero no tiene carácter de irrenunciable, situación por la cual el comercio podrá funcionar de forma normal.

Esto incluye a los supermercados, malls, cines, restaurantes, entre otros, cuyos recintos tendrán atención al público, a menos que los empleadores determinen lo contrario y opten por horarios especiales o por cerrar durante la jornada.

Respecto a los servicios básicos y de salud, tales como hospitales, farmacias, SAPU y clínicas, estos mantienen sus turnos operativos.

Después del feriado del 16 de julio, solamente restarán ocho días festivos en el calendario 2026, donde solo tres son irrenunciables.