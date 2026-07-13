¿Feriado del 16 de julio es irrenunciable? Así funcionará el comercio este jueves

Para esta semana, el calendario 2026 de Chile marca un nuevo feriado: el jueves 16 de julio, un festivo religioso en el que se conmemora el Día de la Virgen del Carmen.
En el marco de esta jornada, una de las principales dudas que surge es si corresponde a un feriado irrenunciable, puesto que de esto depende la forma en que funciona el comercio y otros servicios.
¿Es irrenunciable el feriado del 16 de julio y cómo funcionará el comercio este jueves?
El Día de la Virgen del Carmen es un feriado legal, pero no tiene carácter de irrenunciable, situación por la cual el comercio podrá funcionar de forma normal.
Esto incluye a los supermercados, malls, cines, restaurantes, entre otros, cuyos recintos tendrán atención al público, a menos que los empleadores determinen lo contrario y opten por horarios especiales o por cerrar durante la jornada.
Respecto a los servicios básicos y de salud, tales como hospitales, farmacias, SAPU y clínicas, estos mantienen sus turnos operativos.
Después del feriado del 16 de julio, solamente restarán ocho días festivos en el calendario 2026, donde solo tres son irrenunciables.
- Sábado 15 de agosto: Asunción de la Virgen.
- Viernes 18 de septiembre: Independencia Nacional (irrenunciable) (fin de semana largo).
- Sábado 19 de septiembre: Día de las Glorias del Ejército (irrenunciable).
- Lunes 12 de octubre: Encuentro de Dos Mundos (fin de semana largo).
- Sábado 31 de octubre: Día de las Iglesias Evangélicas y Protestantes.
- Domingo 1 de noviembre: Día de Todos los Santos.
- Martes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción.
- Viernes 25 de diciembre: Navidad (irrenunciable) (fin de semana largo).