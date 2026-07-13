Mundial 2030 con 64 selecciones: cómo se repartirían los cupos si se concreta el cambio de formato

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, confirmó que se evaluará la posibilidad de ampliar nuevamente el número de participantes.

En medio del desarrollo del Mundial 2026, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, ya pone el foco en lo que será la Copa del Mundo 2030, la cual podría tener 64 participantes.

El ente rector del fútbol analiza ampliar nuevamente el número de selección en el marco del centenario de la competición, lo que también provocaría un cambio en la repartición de los cupos de cada confederación.

“El Mundial de 64 equipos es un asunto que será analizado tras esta Copa del Mundo y será debatido dentro de los organismos de la FIFA”, confirmó Infantino en los últimos días.

Esta idea no es nueva, puesto que desde Sudamérica llevan meses impulsando esta idea. De hecho, el presidente de Conmebol, Alejandro Domínguez, ha manifestado en reiteradas ocasiones que la intención es que los 10 países de la confederación (incluyendo Chile) clasifiquen directamente.

“Queremos tener a los 10 países dentro de la competición”, ha señalado anteriormente.

¿Cómo se repartirían los cupos si el Mundial 2030 se realiza con 64 selecciones?

No obstante, en caso de que se concrete el cambio de formato, habría que llevar a cabo una proyección parecida a la que se hizo cuando se pasó de 32 a 48 selecciones. Por ejemplo, la UEFA cuenta con 16 cupos, los cuales se podrían ampliar a 20 o 21.

Respecto a los equipos africanos, que tuvieron una destacada participación en Norteamérica 2026, podrían pasar de 9 y medio (repechaje) a 12 o 13, mientras que Asia podría tener hasta 10 representantes.

Respecto a este lado del mundo, tanto Conmebol como Concacaf podrían optar de manera mínima a ocho cupos, considerando que ambas cuentan con seis clasificados directos. Oceanía, en tanto, podría pasar de uno a dos cupos directos.

Si se añaden 16 participantes al Mundial 2030, la iniciativa de realizar la fase de grupos en diferentes continentes tomaría mayor fuerza. Argentina, Paraguay y Uruguay solo jugarán el partido inaugural en sus territorios para posteriormente partir a Europa y Marruecos, pero con la propuesta que está en evaluación, esto podría cambiar y hacer que cada selección anfitriona pueda disputar la primera fase como local.