Ranking de presidentes latinoamericanos: el lugar que ocupa Kast y qué mandatario lo encabeza

El último puesto corresponde a la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, cuya imagen positiva en julio llegó solo a 22,7%.

AGENCIA UNO/ARCHIVO.

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, cayó al último lugar en el ranking de los presidentes latinoamericanos durante julio, mientras que el mandatario chileno, José Antonio Kast, retrocedió un puesto, de acuerdo con los resultados del sondeo elaborado por CB Global Data.

Según lo expuesto por la empresa consultora, la imagen positiva de la reemplazante de Nicolás Maduro cayó a 22,7%, casi siete puntos menos respecto de la medición de junio (29,5%), mientras que el presidente de Perú, José M. Balcázar, dejó la última posición tras subir en casi cinco puntos su evaluación favorable y alcanzar un 23%.

El primer lugar del ranking lo continúa ocupando el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, pese a que su imagen positiva llegó a 67,4%, luego de mostrar una caída de 1,7 puntos.

En tanto, el podio de los presidentes latinoamericanos mejor evaluados lo completan la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, con 65,5%, y la mandataria de Costa Rica, Laura Fernández Delgado, con 56,1%. En la cuarta posición está el paraguayo Santiago Peña (51,2%) y en la quinta el brasileño Lula da Silva (50,6%).

El lugar de Kast en el ranking de presidentes latinoamericanos

De acuerdo con la última encuesta de CB Global Data, en julio el presidente chileno, José Antonio Kast, retrocedió un lugar en comparación con los resultados de junio.

Aquello lo ubica en el noveno lugar entre los 18 mandatarios que forman parte del ranking, con 44,6% de imagen positiva, frente al 45,2 que tuvo el mes anterior. En su caso, la imagen negativa (52,8%) mostró un alza de 2,3 puntos respecto del sondeo previo.

El jefe de Estado que también mostró un retroceso es el argentino Javier Milei, que se situó en el puesto 14, con 36,8% de imagen positiva, lo que representa 1,1 puntos menos que en julio.

Por otra parte, a menos de un mes de dejar su cargo, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, subió dos lugares y se situó en el puesto 12, con 39,4%, frente al 36,5 que obtuvo en junio.