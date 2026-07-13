“Premio de consuelo”: posible agregaduría de Steinert en el extranjero genera rechazo en la derecha

“Es un tema que se está estudiando, pero no hay nada concreto todavía. Lo estamos estudiando efectivamente, pero no tenemos todavía una decisión al respecto”. Así el ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Mackenna, confirmó el domingo que la opción de enviar a la exministra de Seguridad Pública Trinidad Steinert a una agregaduría en el extranjero está sobre la mesa.

En conversación con Mesa Central de Canal 13, el secretario de Estado evitó dar un plazo para que se materialice esta decisión que, según precisó, aún se está estudiando. “Los tiempos de la política internacional son más lentos de lo que uno se imagina”, dijo.

Desde el oficialismo, el jefe de bancada de Renovación Diego Schalper mostró su desacuerdo con este eventual cargo para Steinert. “La verdad es que creo que, en ese caso en particular, hay que frenar esas decisiones”, dijo brevemente, según recogió ADN.

Más cauto fue el jefe del comité republicano en la Cámara de Diputados, Benjamín Moreno. “La política exterior la dirige el Presidente de la República, por lo tanto, no tengo mayor respuesta a eso“, sostuvo. Sin embargo, advirtió que si se genera “una agregaduría simplemente por un compromiso político, evidentemente que eso sería un error”. Con todo, Moreno también valoró el perfil de Steinert en lo referente a la persecución del crimen organizado como un elemento que “podría ser de utilidad en relaciones internacionales”.

En el Partido Nacional Libertario, colectividad no oficialista pero situada en el espectro político del Gobierno, fueron críticos con esta posibilidad. “Creo que pretender nombrar a alguien que está en la mitad de la polémica por un eventual mal uso de sus facultades con la contraloría me parece francamente que es como un poquito tiradito de las mechas. Para agregadurías de algún tipo en alguna embajada en alguna parte deben de haber una cantidad de personas enorme interesadas. ¿Para qué se meten las patas de los caballos?”, cuestionó la diputada Gloria Naveillán

“Independiente de que las atribuciones las tenga el presidente, considero que habiendo tanto funcionario de carrera bien evaluado, que sabe hacer la pega ¿por qué tendríamos que darle un premio de consuelo a una ministra que además, no tuvo un buen desempeño, que duró muy poco y que justamente la tuvieron que sacar por eso y otras cosas que hoy están sobre la mesa?”, sumó la diputada Paulina Muñoz (PNL).