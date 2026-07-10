Intenso sistema frontal en Santiago: los días que podrían tener lluvia durante la próxima semana en Región Metropolitana

El fenómeno con “características de temporal” se extendería por varios días en la zona central. Revisa el pronóstico del tiempo.

Mientras Santiago y las regiones de la zona central se preparan para recibir lluvia durante esta jornada, el pronóstico del tiempo anticipa nuevas precipitaciones para la próxima semana, las cuales se extenderían por varios días.

El periodista especializado en meteorología de Mega, Alejandro Sepúlveda, entregó detalles sobre un sistema frontal que se acerca a la Región Metropolitana y otros lugares de la zona centro sur.

El fenómeno que “tiene características de temporal”, se haría sentir a partir después del feriado del jueves 16 de julio, siendo los días 17, 18 y 19 de julio en los que se manifestaría con mayor intensidad.

El sistema frontal que dejaría lluvia en Santiago la próxima semana

“Se fue el anticiclón, ese escudo antilluvias, se replegó hacia el noreste, frente a Perú. Eso permite que pase (el sistema frontal). Y se instala una alta presión en la península Antártica, entonces el camino queda abierto para que pasen por la zona central”, explicó el experto.

Este escenario dará paso a un evento que se espera que sea intenso. Si bien no entregó la cantidad exacta de agua que caería, confirmó que este fenómeno se extenderá desde la Región de Coquimbo hasta el Biobío, incluyendo la Región Metropolitana y fuertes vientos en el litoral.

Antes de la llegada de la lluvia, el profesional afirmó que Santiago tendrá temperaturas cálidas. De hecho, para este viernes la máxima sería de 18°C, el sábado 11 el termómetro alcanzará los 20°C, y el domingo rondará los 7°C y los 23°C.

El pronóstico del tiempo para la próxima semana en Santiago

De acuerdo a la proyección del portal Meteored, son seis días en los que podrían caer precipitaciones en la capital, siendo precisamente el jueves, viernes y sábado de las próxima semana donde se concentraría la mayor intensidad.