El Gobierno informó un plan de apoyo integral para las familias de las seis personas fallecidas en la tragedia provocada por el atropello múltiple ocurrido el domingo en la Feria Caupolicán, en el sector de Achupallas, en Viña del Mar. La iniciativa también contempla asistencia para los heridos y sus cercanos.

La seremi de Gobierno de Valparaíso, Rosario Pérez, explicó que el Ejecutivo ya estableció contacto con los familiares de las víctimas para coordinar la cobertura de los gastos y trámites funerarios, además de brindar acompañamiento psicológico y apoyo en salud mental durante el proceso.

Ejecutivo confirma ayuda funeraria, psicológica y social tras tragedia en Viña del Mar

Asimismo, el Ministerio de Desarrollo Social y Familia implementará medidas de apoyo social y de reinserción laboral, considerando que varias de las personas afectadas obtenían su sustento económico a través de actividades comerciales desarrolladas en la feria. Las autoridades aseguraron que el acompañamiento continuará una vez finalizados los funerales, de acuerdo con las necesidades de cada familia.

En relación con los lesionados, el seremi de Desarrollo Social de Valparaíso, Nicolás Cerda, indicó que, hasta el momento, no se registran pacientes en riesgo vital. Agregó que la cartera trabaja en ayudas económicas, respaldo a los emprendimientos de los afectados y asistencia para las familias de quienes permanecen hospitalizados.

Por su parte, el director del Servicio Médico Legal de Valparaíso, Marcos Faundes, informó que durante la tarde de este lunes se coordinará la entrega de los cuerpos a sus familiares para facilitar la realización de los funerales, mientras continúan las gestiones de apoyo impulsadas por el Gobierno.