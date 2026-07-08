El nuevo feriado que se podría sumar al calendario de este año

La iniciativa dio un gran paso en su tramitación legislativa y fue aprobada por unanimidad en la Comisión de Gobierno Interior de la Cámara.

Un nuevo feriado podría sumarse este año, luego de que la Comisión de Gobierno Interior de la Cámara de Diputados aprobara por unanimidad el proyecto que declara el 10 de agosto como festivo en la Región de Tarapacá, durante los años 2026 y 2027.

La iniciativa nace con el objetivo de reconocer la importancia cultural, religiosa e histórica de la festividad de San Lorenzo, celebración que convoca a más de 200 mil personas cada año en el pueblo de Tarapacá.

Las razones detrás del nuevo feriado regional que se podría agregar al calendario 2026

El diputado Carlos Carvajal (PPD), quien impulsa este proyecto, enfatizó en el arraigo de esta festividad en la zona norte de Chile. “Para nuestra región, San Lorenzo no es solo una celebración religiosa. Es una expresión de identidad, de historia y de patrimonio vivo“, afirmó.

De acuerdo al legislador, “San Lorenzo es parte del alma del Norte Grande“, y siguiendo en esa línea, detalló que la festividad está vinculada a la religiosidad popular y la memoria de miles de familias, señalando que representa “un espacio de encuentro, fe y pertenencia” para la comunidad regional.

Tras su aprobación de manera unánime en la comisión, la iniciativa debe esperar a que sea puesto en tabla en la Sala de la Cámara. En caso de que supere esa votación, deberá continuar su tramitación en el Senado.