Cuándo será el próximo remate de bienes de Mauricio Pinilla

El próximo 26 de marzo se realizará el segundo remate de bienes de Mauricio Pinilla, en el marco del proceso de liquidación tras la quiebra del ex delantero.

En esta oportunidad, se subastará una parcela ubicada en Chicureo, con una oferta mínima cercana a las 36.041 UF, según lo calendarizado por los martilleros públicos designados.

La nueva fecha se fijó luego del primer remate efectuado el miércoles 25 de febrero, instancia en la que se adjudicaron distintos activos del ex jugador de Universidad de Chile y Coquimbo Unido. En total, se subastaron siete sociedades, seis derechos de participación en otras, un loteo de terreno, un vehículo y la marca Pinigol.

Dicha marca fue vendida en $900.000 a un particular que, de acuerdo con lo publicado por Las Últimas Noticias, aseguró no tener relación con el ex futbolista y calificó la adquisición como “una apuesta”.

Al valor de adjudicación se sumaron el IVA y un 7% por concepto de comisión de la casa de remates.

El nuevo propietario también deberá pagar $1.670.664 por la renovación de la marca ante el Instituto Nacional de Propiedad Industrial (Inapi), trámite que debe concretarse antes del 4 de marzo, fecha de vencimiento de la inscripción.

En la misma jornada se remató un automóvil BMW 330i año 2022, color azul Portimao, que fue adjudicado en $16.500.000. Considerando impuestos y comisiones, el comprador desembolsó cerca de $19.500.000.

El proceso de liquidación continuará con la subasta de la parcela en Chicureo, uno de los activos de mayor valor incluidos en el procedimiento.