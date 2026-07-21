En el marco de su Programa “Primera Respuesta”, Entel libera servicios para clientes con deuda y suspende corte por boletas o facturas impagas en zonas más afectadas

Medida busca apoyar a afectados por sistema frontal en las regiones de Atacama, Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana y Maule. La empresa de tecnología y telecomunicaciones, para clientes móvil postpago y fijo, habilitó el servicio a clientes con deuda y extendió el vencimiento de la boleta.

Entel, compañía de telecomunicaciones y tecnología, activó su Programa “Primera Respuesta” para sus clientes en diferentes comunas de las regiones de Atacama, Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana y Maule, que han sido afectadas por el sistema frontal en las últimas horas.

Las medidas adoptadas, válidas desde el 18 de julio y por 7 días, consisten en la reposición de los servicios móvil postpago y fijo para clientes con deudas, y la suspensión de corte por boletas impagas, de modo que las personas puedan mantenerse conectadas durante la emergencia climática.

La acción aplica para la comuna de Tierra Amarilla y todas las de la provincia de Huasco (Región de Atacama), comunas de Cauquenes y Parral (Región del Maule), María Pinto (Región Metropolitana), región de Valparaíso (territorio continental), y las provincias de Limarí y Choapa (Región de Coquimbo) y para acceder a mayor información la empresa cuenta con la plataforma informacioncorporativa.entel.cl.

La gerente de Sostenibilidad y Comunicaciones de Entel, Francisca Florenzano, explicó que: “En una emergencia, la comunicación salva vidas. Permite coordinar el trabajo de los equipos de respuesta y entregar información clave para tomar decisiones oportunas. Por eso, la conectividad híbrida, que integra redes terrestres y satelitales, es fundamental para garantizar la continuidad de las comunicaciones”.

Recomendaciones uso de red en emergencia

Activar el modo “ahorro de energía” en equipo móvil para extender la duración de la batería. Preferir mensajería instantánea o SMS en lugar de llamadas de voz o videollamadas que requieren mayores datos. Priorizar la conexión WiFi si es posible para mantener las redes móviles disponibles. Disminuir el uso de dispositivos conectados. Ante cortes de energía o bajas de voltaje: utiliza las opciones de ahorro de batería en tu teléfono y desconecta los decodificadores para evitar daños de sobrecarga.

Cómo activar la red satelital directa al celular

Desde noviembre, Entel cuenta con el servicio Direct To Cell (D2C) en alianza con Starlink, que permite tener conectividad cuando no hay cobertura móvil de redes tradicionales. Este servicio está disponible para todos los clientes Entel, pudiendo enviar SMS.

Para acceder a este servicio, los clientes de Entel deben tener activado el Roaming (no genera costos adicionales) y VoLTE.

Además, es importante considerar que, para utilizar el servicio satelital directo al celular, el usuario debe estar en un área sin cobertura terrestre y tener vista despejada al cielo.

Con este avance, Entel continúa impulsando soluciones innovadoras para acercar la conectividad a más personas y seguir ampliando los límites de la cobertura móvil en Chile y Latinoamérica. Para más información, visita entel.cl/starlink.

¿Cómo se usa el roaming de emergencia?

El roaming de emergencia permite que las personas puedan conectarse a alguna red disponible, que no sea la de su operador habitual. Para conectarse, debes acceder a la configuración del teléfono y activar roaming.

Una vez activado, el usuario podrá llamar, navegar y enviar SMS sin cargos adicionales.

Android: Accede a Ajustes- Conexiones-Redes móviles- Activar Roaming de datos

iOS: Configuración-Red celular- Opciones-Roaming de datos

Puedes encontrar estas y otras recomendaciones en 123.cl/primerarespuesta.