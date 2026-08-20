¿Qué hacer ante una quemadura? COANIQUEM entrega recomendaciones y orientación gratuita las 24 horas

Desde 2020, el canal gratuito de la institución ha orientado a más de 12 mil personas, de las cuales 5.463 corresponden a niños de 0 a 4 años, el grupo más afectado por este tipo de lesiones.

Ante una quemadura, los primeros minutos pueden ser determinantes para disminuir la profundidad de la lesión y evitar complicaciones.

De acuerdo con los registros de COANIQUEM, 5.463 consultas correspondieron a niños de entre 0 y 4 años, mientras que también se contabilizaron 3.312 orientaciones para mayores de 19 años.

Entre los principales motivos de consulta aparecen las quemaduras provocadas por líquidos calientes, con 6.334 casos, seguidas por aquellas ocasionadas por objetos calientes, con 3.830, y las relacionadas con fuego y brasas, con 574. Del total de personas atendidas, 3.601 fueron derivadas a COANIQUEM y otras 2.931 a un servicio de urgencia.

COANIQUEM entrega recomendaciones y orientación gratuita las 24 horas

Por ello, COANIQUEM mantiene disponible su WhatsApp SOS (+56 9 3431 9987), un servicio gratuito que funciona las 24 horas y que desde mayo de 2020 ha orientado a 12.175 personas sobre primeros auxilios y la necesidad de acudir a un centro asistencial. El canal no recibe llamadas.

“Si bien la mayoría de las consultas que recibimos a través de WhatsApp SOS están relacionadas con primeros auxilios y manejo inicial de quemaduras, también recibimos solicitudes de orientación respecto de cicatrices de diversos orígenes, entre ellas mordeduras de perro, procedimientos quirúrgicos o traumatismos. Esto es relevante, ya que es importante recordar que en COANIQUEM no sólo abordamos las secuelas cicatriciales derivadas de quemaduras, sino que también contamos con un modelo de rehabilitación y manejo integral de cicatrices de otras etiologías”, comentó Marcela Vergara, subdirectora Clínica Metropolitana de COANIQUEM.

¿Cómo actuar frente a una quemadura?

Desde la institución recomiendan retirar de inmediato la ropa que cubra la zona afectada, además de sacar elementos como anillos, pulseras o relojes.

Asimismo, explicaron que si la superficie quemada supera el tamaño equivalente a tres manos extendidas del niño, se debe acudir inmediatamente a un servicio de urgencia.

Sin embargo, cuando la lesión es menor, se aconseja aplicar agua fría durante 20 minutos para enfriar la zona y aliviar el dolor. Si no es posible mantenerla bajo el agua durante todo ese período, se pueden utilizar paños limpios y húmedos, renovándolos hasta completar los 20 minutos.

Tras este procedimiento, la recomendación es cubrir la lesión con una sábana limpia y seca. En tanto, COANIQUEM advierte que no se deben utilizar hielo, pomadas, pasta de dientes, aceites, cremas ni otros productos caseros directamente sobre la quemadura, ya que podrían agravar la lesión o dificultar su posterior evaluación.