Día Nacional del Vino: las 20 viñas que ofrecerán catas, música y gastronomía

La celebración se extenderá durante dos jornadas en el Barrio La Bolsa, con viñas del Valle del Maipo, gastronomía y espectáculos.

Santiago se prepara para celebrar el Día Nacional del Vino con una actividad gratuita que reunirá a 20 viñas del Valle del Maipo, gastronomía, música y distintas experiencias vinculadas al enoturismo.

El encuentro se realizará este jueves 3 y viernes 4 de septiembre, entre las 12:00 y las 19:00 horas, en el histórico Barrio La Bolsa.

La iniciativa es organizada por el Gobierno de Santiago junto a su Corporación Regional y contempla la participación de 10 emprendedores locales.

Entre las actividades programadas habrá catas especializadas, demostraciones de cocina con maridaje y presentaciones de agrupaciones folclóricas. Además, se realizará una cata guiada por el periodista especializado en enoturismo Daniel Greve.

La música será otro de los atractivos de la celebración, que contará con más de 100 personas en escena.

La actividad se enmarca en la conmemoración de los 10 años del Día Nacional del Vino, fecha que se celebra cada 4 de septiembre desde 2015. La jornada busca relevar el patrimonio vitivinícola chileno y acercar esta tradición a la ciudadanía, con más de 50 actividades programadas a lo largo del país, desde Tarapacá hasta La Araucanía.

Las viñas que participarán en el Día Nacional del Vino