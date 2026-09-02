Las polémicas que marcaron la salida de la directora nacional de Aduanas

En las últimas semanas, Contraloría y funcionarios acusaron diversas situaciones en las labores del organismo.

Jorge Quiroz, ministro de Hacienda, le pidió la renuncia a la directora nacional de Aduanas, Alejandra Arriaza, tras cuatro años a cargo de la institución.

Tras su salida, asumirá de forma interina la subdirectora jurídica, María Jazmín Rodríguez.

Alejandra Arriaza, ingeniera civil industrial de la Universidad Católica de Valparaíso y magíster en Gerencia Pública de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano, fue la primera mujer al mando de la Dirección de Aduanas y fue nombrada durante el gobierno de Gabriel Boric.

A su cargo se concretó la renovación de los camiones escáner, ubicados en pasos fronterizos y puertos, para revisar las importaciones de bienes.

Sin embargo, en las últimas semanas Arriaza enfrentó una serie de polémicas al frente de Aduanas, ya que Contraloría identificó contenedores que salieron sin el aforo correspondiente, operaciones que no fueron sometidas a controles de riesgo y debilidades en los sistemas tecnológicos y de fiscalización.

En su auditoría, Contraloría estableció que 25 contenedores que habían sido seleccionados para aforo físico abandonaron las zonas primarias sin que se efectuara dicha revisión.

Junto con ello, la Asociación Nacional de Funcionarios de Aduanas de Chile (Anfach) acusó falta de funcionarios en el Puerto de San Antonio, lo que genera sobrecarga en sus labores de fiscalización.

“Resulta incomprensible e inaceptable que una Aduana que registra de los mejores resultados del país en incautaciones de drogas, combate al contrabando, decomiso de mercancías falsificadas y otros ilícitos, continúe operando bajo una sobreexigencia operativa”, recalcó la agrupación.