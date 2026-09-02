La singular estrategia del ganador del Kino para acertar los números: ganó más de $8.500 millones

El afortunado jugador tiene 74 años, vive en La Araucanía y compró el boleto ganador durante una visita a Pucón.

Un hombre de 74 años, residente en la Región de La Araucanía, se convirtió en el ganador de uno de los mayores premios registrados en la historia del Kino, luego de acertar el pozo de $8.518.616.740 correspondiente al sorteo del pasado 21 de agosto.

El jugador, quien optó por mantener su identidad en reserva, adquirió el boleto en Pucón y recién al día siguiente comenzó a sospechar que podía ser el afortunado ganador. Al revisar su teléfono, comprobó que el premio había sido vendido en su zona.

La singular estrategia del ganador del Kino para acertar los números

“Me tiritaba hasta el pelo con la emoción. No me vuelvo loco, me defino como un hombre de trabajo”, relató sobre el momento en que descubrió la noticia.

Pero lo que más llamó la atención fue la particular fórmula que utilizaba para seleccionar sus números. Según explicó, colocaba 25 papelitos numerados dentro de una bolsa junto a uno en blanco y luego realizaba su propio sorteo, extrayendo 14 números.

“Yo meto 25 papelitos con números en una bolsita, más uno blanco, y hago mi sorteo, sacando 14. Voy sacando los números y los anoto, si me sale blanco, repito”, contó.

El ganador aseguró que incluso antes del sorteo estaba convencido de que la fortuna lo acompañaría y se lo comentó a su esposa. “Le dije a mi señora: ‘Mira mi amor, hay millones de personas jugando hoy, pero el ganador seré yo. La máquina sacará los mismos números que me salieron a mí’”.

Tras cobrar el premio, además, decidió volver a jugar. “Cuando fui a cobrar el premio, pasé a jugar al Kino de nuevo… Como sabe que me lo gano”.

Debido al elevado monto obtenido, el hombre no pudo recibir el dinero en su CuentaRUT, ya que el premio superaba los límites de abono de esa cuenta. Por ello, debió abrir una nueva cuenta bancaria para concretar el pago de los $8.518.616.740.