Acción Educar: asistencia escolar se recupera en 2026, pero persisten rezagos en casos severos

En diálogo con este medio, una de las autoras del estudio sostiene que pese a que los esfuerzos por recuperar los niveles pre pandemia han mostrado avances, parecen ser menos eficaces en casos graves.

La asistencia escolar en Chile está cerca de alcanzar los niveles previos a la pandemia, pero aún no se recupera del todo, y muestra rezagos en los casos más severos de ausentismo, especialmente en educación parvularia y media.

Así lo demostró un estudio de Acción Educar elaborado a partir de las bases mensuales de asistencia del Ministerio de Educación. Si en 2022, el año del retorno presencial a clases después de la pandemia, el promedio nacional de asistencia escolar era de 84,1%, en 2026 este indicador subió a 89,2%. No obstante, aún está a dos puntos porcentuales de alcanzar el 91,2% registrado en 2018.

La inasistencia grave, es decir menor al 85% de las clases, disminuyó respecto del 2022 este año a 23,8% (689.779 alumnos). Por otra parte, el 62,9% de los estudiantes tuvo asistencia esperada, el 13,3% entró en la categoría de inasistencia reiterada.

Sin embargo, los casos de ausentismo severo aún persisten. Si bien el indicador a nivel nacional disminuyó de 18,9% en 2022 a 9,4% en 2026, aún está a 3 puntos porcentuales de los niveles pre pandemia (6,4%). Este año, además, el 16,5% de los estudiantes de educación parvularia perdieron más de un mes de clases, seguidos por el 10,8% de enseñanza media y el 7,7% de educación básica.

En el mismo periodo, el porcentaje de alumnos que perdió más de la mitad del semestre disminuyó de 3,7% a 2,2%. Los estudiantes de educación parvularia y educación media también son quienes encabezan el listado en esta categoría. El primer nivel aumentó de 3,6% a 3,9% y el segundo de 2,8% a 3,1%. En detalle, de los 64.831 estudiantes que integran esta categoría, I medio concentró el mayor número de casos (8.006), seguido por III medio (7.379) y IV medio (6.182). En prekínder, la cifra fue de 4.948 niños (4,6% de la matrícula del curso).

Ausentismo severo, el mayor desafío

“Volver a los niveles previos a la pandemia sería una noticia muy positiva y un primer hito relevante, pero la recuperación debe ir acompañada de medidas focalizadas en los grupos que mantienen mayores rezagos, especialmente en educación parvularia y entre quienes presentan ausencias más severas”, advierte a EL DÍNAMO Elisa Vergara, autora del estudio e investigadora de Acción Educar.

La economista también repara en que si bien los esfuerzos generales han permitido recuperar parte de la asistencia, “parecen ser menos eficaces frente a las ausencias severas”. “Uno de los problemas puede ser tratar el ausentismo como un fenómeno homogéneo, cuando sus causas son muy diversas. Además, la OCDE advierte que después de la pandemia se flexibilizaron las normas familiares respecto de cuándo es aceptable faltar“, explica sobre este fenómeno.

“Por eso, habría que priorizar alertas tempranas que activen apoyos concretos, intervenciones personalizadas, coordinación con salud y servicios sociales, trabajo con las familias y mejoras en la seguridad y el clima escolar. No basta con informar o sancionar: hay que identificar la causa y actuar antes de que la ausencia se vuelva crónica”, recalca Vergara.

Una dimensión adicional para tratar este fenómeno también fue abordada por el estudio. Los estudiantes que provenían de establecimientos con un buen Ambiente Seguro —el indicador sobre percepción de seguridad, violencia y resguardo del recinto— tenían menores niveles de inasistencia grave, con diferencias de 5,6 puntos porcentuales en 4° básico, 3,8 en 8° básico y 9,0 en II medio.

“Para consolidar esta recuperación, es importante mantener los esfuerzos generales, pero también poner el foco en quienes acumulan ausencias más severas. Además, no basta con mirar cuántos días asisten los estudiantes, también es necesario considerar las condiciones de seguridad y pertenencia dentro de los establecimientos para favorecer su permanencia en el sistema educativo”, complementa Francisca Espinoza, directora de Estudios de Acción Educar.