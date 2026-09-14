Así es la primera tienda SportStyle de América

La marca japonesa ASICS presenta en Chile un nuevo concepto que combina diseño, cultura urbana y su tradición deportiva, marcando el inicio de una estrategia de expansión regional.

ASICS inauguró su primera tienda SportStyle de América, en el Mercado Urbano Tobalaba (MUT). El nuevo espacio representa una apuesta de la marca por conectar con consumidores que buscan combinar diseño, cultura urbana y el legado deportivo de ASICS, a través de un concepto especialmente desarrollado para esta nueva etapa.

La apertura destinada a desarrollar un espacio único y de máxima expresión para los consumidores de la marca. La tienda busca convertirse en un punto de encuentro en torno al universo SportStyle, categoría que recoge la herencia deportiva de ASICS y la lleva hacia una propuesta vinculada con la moda, el diseño y la cultura sneaker.

La elección de Chile para iniciar este proyecto responde también a las características del mercado local. El país se encuentra entre los mercados con mayor consumo de zapatillas por persona y cuenta con una fuerte conexión con las tendencias provenientes de Estados Unidos y con la cultura sneaker global. Este contexto convierte a Chile en un mercado estratégico para el desarrollo de nuevas propuestas dentro de la categoría SportStyle.

“Chile es un mercado clave para nosotros y esta tienda representa mucho más que una nueva apertura. Es el comienzo de una historia que queremos seguir construyendo en Sudamérica, llevando este concepto a nuevos consumidores y mercados de la región”, señala Leonardo González, Country Manager de ASICS Chile,

La nueva tienda en MUT busca así posicionarse como un espacio donde convergen el ADN de ASICS, la innovación, el diseño y las nuevas expresiones de la cultura urbana. La propuesta contempla una selección de productos SportStyle orientados a consumidores que valoran tanto el diseño como la historia y tecnología que están detrás de la marca.

Con esta apertura, Chile se convierte en el punto de partida de la expansión de este concepto en Sudamérica, marcando una nueva etapa para ASICS y su relación con los consumidores de la región.