Minsal emite alerta por presencia de listeria en queso mantecoso Matthei

La autoridad sanitaria recomendaron no consumir este producto, teniendo en cuenta el riesgo que implica para la salud de las personas.

El Ministerio de Salud emitió una Alerta Alimentaria por Listeria en queso mantecoso laminado marca Matthei tras detectarse la presencia del microorganismo.

El producto involucrado en la alerta corresponde al queso mantecoso laminado formato 250g marca MATTHEI. Lote: 2262907 AM, Fecha de elaboración: 31-08-2026 y Fecha de vencimiento: 01-03-2027.

Bajo este contexto, desde la cartera recomienda a las personas que tengan en su domicilio productos afectados por esta alerta, no consumirlos.

“La Autoridad Sanitaria se encuentra ejecutando y coordinando diversas medidas en el marco de esta alerta, entre las que destacan la notificación de la muestra no conforme al elaborador y la inspección a la instalación de elaboración, así como las gestiones para el retiro del producto del mercado”, sostuvieron.

Respecto a la Listeria monocytogenes, este se trata de un microorganismo presente en el ambiente y que puede contaminar los alimentos.

Es una enfermedad caracterizada generalmente por baja morbilidad y alta mortalidad en su forma invasiva. Se presenta con mayor riesgo en los grupos más vulnerables, quienes desarrollan con más frecuencia la forma invasiva de esta enfermedad:

Gestantes,

Recién Nacidos,

Pacientes con Enfermedades Crónicas e Inmunodeprimidos (Pacientes con Cáncer, Trasplantes de Órganos, Hemodiálisis o VIH), y

Adultos Mayores.

Las manifestaciones iniciales pueden parecerse a un cuadro febril leve y progresar a sepsis, meningitis o meningoencefalitis. En mujeres gestantes, puede provocar abortos, muertes fetales o enfermedades neonatales graves.

En el caso de haber consumido alguno de los productos del lote afectado y presentar sintomatología compatible con la listeriosis (vómitos, diarrea o fiebre), se recomienda acudir a un centro de salud.