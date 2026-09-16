Cadem: 62% cree que Sala Cuna Universal es un derecho para los niños y no un beneficio laboral

Respecto al financiamiento, si fuera sin recursos del Estado, el 34% cree que debe ser un aporte de las empresas, aunque aumente el costo de contratación.

AGENCIA UNO

La última edición de la encuesta Cadem se centró en el proyecto de Sala Cuna Universal, que está siendo discutido en el Congreso Nacional, donde el 62% de los consultados piensa que es un derecho de los niños a la educación inicial más que un beneficio laboral y 57% cree que debe ser financiado con recursos del Estado.

Junto con ello, el 57% de los encuestados 57% cree que la Sala Cuna Universal debe ser financiado con recursos del Estado.

Según Cadem, el 41% considera que la prioridad de la ley de sala cuna debería ser que todas las familias tengan acceso, independiente de su situación laboral y 30% que facilite que más mujeres puedan trabajar.

Respecto al financiamiento, si fuera sin recursos del Estado, el 34% cree que debe ser un aporte de las empresas, aunque aumente el costo de contratación, 9% opina que debe hacerse a cargo del seguro de cesantía y el 42% opta por una combinación de ambas.

En cuanto a la gestión del Gobierno, el 35% aprueba lo realizado por el presidente José Antonio Kast y el 61% (-1pto) la desaprueba.

El 30% vio o se informó sobre la cadena nacional del presidente Kast realizada en redes sociales, 43 puntos menos que la última cadena televisada. Entre los que la vieron, 40% la evaluó bien, 39% mal o muy mal y 21% regular. Además, al 45% le pareció buena idea que la realizara en redes sociales versus 39% que le pareció mala idea.