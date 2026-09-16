Cadem: 62% cree que Sala Cuna Universal es un derecho para los niños y no un beneficio laboral

La última edición de la encuesta Cadem se centró en el proyecto de Sala Cuna Universal, que está siendo discutido en el Congreso Nacional, donde el 62% de los consultados piensa que es un derecho de los niños a la educación inicial más que un beneficio laboral y 57% cree que debe ser financiado con recursos del Estado.
Junto con ello, el 57% de los encuestados 57% cree que la Sala Cuna Universal debe ser financiado con recursos del Estado.
Según Cadem, el 41% considera que la prioridad de la ley de sala cuna debería ser que todas las familias tengan acceso, independiente de su situación laboral y 30% que facilite que más mujeres puedan trabajar.
Respecto al financiamiento, si fuera sin recursos del Estado, el 34% cree que debe ser un aporte de las empresas, aunque aumente el costo de contratación, 9% opina que debe hacerse a cargo del seguro de cesantía y el 42% opta por una combinación de ambas.
En cuanto a la gestión del Gobierno, el 35% aprueba lo realizado por el presidente José Antonio Kast y el 61% (-1pto) la desaprueba.
El 30% vio o se informó sobre la cadena nacional del presidente Kast realizada en redes sociales, 43 puntos menos que la última cadena televisada. Entre los que la vieron, 40% la evaluó bien, 39% mal o muy mal y 21% regular. Además, al 45% le pareció buena idea que la realizara en redes sociales versus 39% que le pareció mala idea.