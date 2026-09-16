Consejos para evitar las estafas cibernéticas en Fiestas Patrias

Durante las celebraciones de este 18 en que abundan las promociones, los aguinaldos y los menús digitales en las fondas, la empresa de tecnología y telecomunicaciones entrega consejos para identificar ataques de phishing, smishing, vishing y quishing, y evitarlos.

Con la llegada de la celebración de las Fiestas Patrias, llegan también paseos, fiestas, fondas, compras de última hora y ofertas demasiado buenas para ser verdad. En un mundo tan digitalizado como el actual, es común que aumenten las probabilidades de enfrentarse a una ciberestafa.

Ante esto, un mensaje de texto malicioso, un link en un correo sospechoso, la llamada de un supuesto ejecutivo que solicita datos personales o códigos QR que simulan ser confiables, son algunas de las amenazas cibernéticas que afectan a las personas. Es por eso que desde Entel, entregan algunos tips para identificarlos y poder evitarlos.

En esa línea, el gerente de Ciberseguridad de Entel, Rodrigo Hernández, explica que “la mejor manera de evitar estas ciberamenazas, es reconociéndolas y saber cómo proceder en caso de que un usuario crea que se pueda tratar de una estafa o un link malicioso. Especialmente en estas fechas donde aumentan los viajes y el consumo”.

¿Cuáles son las estafas más comunes y cómo protegerse en estas fechas?

Smishing y Vishing: ojo con los supuestos premios y aguinaldos. Esta estafa similar al phishing es realizada a través de un mensaje de texto engañoso o de una llamada telefónica, donde los ciberdelincuentes pueden hacerse pasar por bancos, tiendas o entidades confiables para inducir al usuario a compartir información personal o financiera —como contraseñas o tarjetas de crédito—, hacer clic en un enlace malintencionado o descargar un virus. Estos mensajes crean una sensación de urgencia, curiosidad o miedo como forma de manipulación.

¿Cómo evitarlos? Desde Entel, señalan que siempre se debe verificar la autenticidad de los remitentes antes de entregar datos personales; dudar de mensajes o llamadas que vengan desde números desconocidos, desconfiar de ofertas o solicitudes urgentes; no hacer clic en archivos o enlaces sospechosos; y jamás realizar pagos, transferencias, o entregar información personal sin antes validar en los canales oficiales de la empresa u organización correspondiente.

“Es importante recordar que Entel cuenta con un canal de SMS oficial verificable, donde el remitente figura de manera predefinida como “ENTEL” y no como un número desconocido; además, estos mensajes no pueden responderse”, aclara Rodrigo Hernández.

Quishing o estafas con código QR en fondas y espacios públicos: al visitar ramadas o fondas, es común escanear menús, pero se debe tener precaución. Existen estafas donde los ciberdelincuentes manipulan códigos QR para obtener acceso a información, robar dinero o instalar un malware en los dispositivos. Normalmente, estos códigos redirigen a sitios web poco fiables donde se solicita entregar datos personales o realizar pagos mediante transferencias bancarias.

Para escanear de forma segura se recomienda verificar que el código provenga de una fuente confiable y desconfiar de códigos en que el QR está en un sticker pegado sobre otro o en un lugar inusual. Además, de desconfiar si después de escanearlo, pide iniciar sesión con una clave sensible.

Consejos para este 18

Para más consejos en este 18 conoce la web de Entel entel.cl/concienciaentodas donde se entregan recomendaciones en materia de ciberseguridad, que promueve espacios digitales seguros.

Además, en caso de que el usuario sospeche de un fraude o repentinamente pierda señal, debe acudir a los canales oficiales: la web www.entel.cl; la aplicación Mi Entel; el call center al “103” o al 600 3600 103; o a los canales habilitados para personas mayores. Adicionalmente, para bloquear la línea el número es el 800 367 626 (24 horas / 7 días) o el “103”.