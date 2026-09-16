Insólito caso en Curicó: mujer ocultó el cuerpo sin vida de su madre y cobró su pensión durante años

El hecho quedó al descubierto en 2021 y tras cinco años, el Tribunal Oral en lo Penal de Curicó dio a conocer su fallo.

En 2021, los habitantes de Curicó no podían creer el caso que había quedado al descubierto en el que una mujer fue acusada de ocultar el cuerpo de su madre fallecida para seguir cobrando su pensión.

Fue en su domicilio cuando se produjo el hallazgo del cadáver momificado, cuya data de muerte era de ya varios años.

A raíz de esto, Ketty de las Mercedes Castro Cáceres fue formalizada en ese entonces no solo por dicho descubrimiento en su domicilio, sino que también por cobrar de manera fraudulenta el dinero del montepío que su madre recibía de la Caja de Previsión de la Defensa Nacional (Capredena).

Después de cinco años, el Tribunal Oral en lo Penal de Curicó condenó a la mujer, quien, según detalló el fiscal jefe, Miguel Gajardo, “falsificó cartas poderes, las cuales presentó a la entidad Capredena para la obtención de estos dineros, recibiendo alrededor de cuatro años de esas prestaciones indebidas“.

Por ejemplo, presentó ante dicha entidad un poder falso en 2017, por lo que “se establece también una condena a su respecto por dicho delito”.

Además, “obtuvo de Chile Atiende prestaciones correspondientes a la época del Covid, agregando cargas familiares que no correspondían”, lo que “produjo un perjuicio al Fisco, motivo por el cual también fue sancionada por el Tribunal”.

Será el próximo 25 de septiembre cuando se conozca la sentencia del Tribunal contra esta mujer que ocultó el cuerpo de su madre para cobrar su pensión. Un caso que dejó atónitos a los habitantes de la Región del Maule.