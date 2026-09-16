VIDEOS – Streamer expulsado en pleno día de la Plaza de Armas: “Fue más peligroso que ir de noche”

Pese a su experiencia, a través de EL DÍNAMO Kofran 696 llamó a “seguir mostrando la realidad del país en distintas partes, no solamente en Santiago”.

INSTAGRAM.

Más de un millón y medio de visualizaciones, entre TikTok e Instagram, suman los videos en los que el streamer Franko Lagos, conocido como El Kofran caminante irl, reveló el momento en que fue obligado a irse de la Plaza de Armas tras ser intimidado por un grupo de extranjeros que se encontraban en el lugar mientras él realizaba un live.

Al día siguiente de lo ocurrido, Kofran le contó a EL DÍNAMO que apenas llegó al lugar donde se ubica el kilómetro cero de Santiago, con la idea de mostrar lugares icónicos, “soy identificado por un grupo de alrededor de 15 personas entre hombres y mujeres, y empiezan los gritos y las primeras amenazas“.

Más acostumbrado a realizar lives durante la noche, el creador de contenido admitió que “nunca había vivido el que hubieran 15 personas que se estuvieran poniendo de acuerdo para quitarme el celular, para pegarme y para amenazarme en vivo, que incluso lo hicieron dos veces“.

Aún impactado por lo que le tocó vivir, el streamer, también conocido como Kofran 696, reconoció que “nunca esperé que estar en la tarde en la Plaza de Armas fuera más peligroso que ir de noche“.

Para el streamer son “los dueños de la Plaza de Armas

El streamer le dijo a este medio que ni siquiera la presencia de guardias municipales o los carabineros que estaban en la caseta frente a la Catedral intimidó a los que él definió como “los dueños de la Plaza de Armas”.

“Todavía estoy impresionado de lo que me dijeron los guardias con los que hablé. Fui a pedirles una explicación a ellos y lo único que me dieron fue ‘mejor ándate, mejor corta‘. Fue todo un impacto para la gente que estuvo presente en el en vivo“, recordó.

Dada su experiencia, admitió que quedó con la impresión de que “la Plaza de Armas ya no es de los chilenos. Sé que suena súper feo, y es fuerte, pero en la semana del 18 de septiembre, en la semana de nuestras Fiestas Patrias (…) la Plaza de Armas ya no es de los chilenos“, reiteró.

Ahondó en el tema y planteó que “un chileno no puede sacar su celular, no puede contestar una videollamada, un chileno o una chilena no puede ir a tomarse una selfie con su familia e ir a comerse un heladito a la plaza, porque al tú sacar tu aparato electrónico, automáticamente para los dueños de la plaza, eso es sapear, eso es mostrar las cosas ilegales que hacen, simplemente estás haciendo algo donde no te corresponde. O sea, en una plaza pública chilena, los chilenos no tenemos derechos“, resume.

Pese a su dura experiencia, Kofran no dudó en aconsejarles a los otros creadores de contenidos que “es importante seguir mostrando la realidad del país en distintas partes, no solamente en Santiago“.

“Nos estamos dando cuenta aquí de que el núcleo del país está enfermo y eso puede enfermar a otras regiones, a otras ciudades. También decirle a la gente que no cuente con seguridad si va a la Plaza de Armas a hacer un registro o lo que sea, porque estamos en el mundo al revés y nos van a decir que nosotros somos los culpables, quienes sacamos el celular, no la gente que delinque, no la gente que está ilegal o está en algo turbio dentro de la Plaza de Armas“, añadió.

Finalmente, manifestó que “el mejor consejo que les puedo dar es que empecemos a recuperar nuestros espacios públicos, para que podamos estar con nuestras familias, para que uno se pueda ir tranquilo al trabajo y si tiene que pasar por ahí no lo estén molestando“.