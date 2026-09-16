Santiago Wanderers vs Real Madrid: a qué hora y dónde ver en vivo la Copa Intercontinental Sub 20

Revisa todos los detalles del histórico partido que disputará Santiago Wanderers en el Estadio Santiago Bernabéu.

Santiago Wanderers Sub 20 se prepara para el duelo más importante de su historia, donde enfrentará a ni más ni menos que al Real Madrid por la definición de la Copa Intercontinental en el Estadio Santiago Bernabéu.

Tras coronarse campeón de la Copa Libertadores venciendo a Flamengo en la final, el conjunto caturro saltará a la cancha con el objetivo de dar el golpe frente al club más fuerte del mundo.

El equipo merengue se metió en esta instancia luego de imponerse sobre Club Brujas, de Bélgica, en la final de la UEFA Youth League.

A qué hora y dónde ver en vivo a Santiago Wanderers vs Real Madrid por la Copa Intercontinental Sub 20

El partido entre Santiago Wanderers y Real Madrid por la Copa Intercontinental Sub 20 se disputará este sábado 19 de septiembre a las 07:30 horas (horario de Chile).

Este encuentro, donde Wanderers buscará convertirse en el primer equipo chileno en levantar la Copa Intercontinental de la categoría, se podrá ver en vivo en TV a través de la señal de TNT Sports, mientras que por streaming, el cotejo estará disponible en HBO MAX.