La Moneda adelanta proyecto para que migrantes irregulares vuelvan a Chile sin sanción

El Servicio Nacional de Migraciones apuntó que quienes realicen esta acción recibirán una visa temporal para iniciar los trámites para la residencia definitiva.

AGENCIA UNO

Frank Sauerbaeum, director del Servicio Nacional de Migraciones, adelantó que el Gobierno presentará un proyecto para que migrantes irregulares que abandonaron Chile de manera voluntaria, puedan retornar sin sanción e iniciar trámites para obtener la residencia definitiva.

En declaraciones a T13, Sauerbaum explicó que “nosotros hoy día enfrentamos una situación administrativa muy compleja para poder hacer expulsiones y también tenemos una restricción presupuestaria”.

“Lo que nosotros hemos promovido es la salida voluntaria, eso nos ha traído un muy buen resultado. Más de 10 mil personas, la mayoría de ellas venezolanas, han salido voluntariamente del país, la mayoría de ellas con orden de expulsión y prohibición de reingreso a nuestro país”, aseguró el director del Servicio Nacional de Migraciones.

Ante esto, y dada las limitaciones legislativas para poder gestionar expulsiones de migrantes irregulares, Frank Sauerbaum planteó que “en los próximos días, el Gobierno va a presentar su proyecto de ley que el presidente Kast nos pidió para la salida voluntaria de personas que ingresaron por pasos no habilitados”.

Esto, ya que “a muchas de esas personas se les va a dar la posibilidad, reconociendo el trabajo y esfuerzo que han hecho en Chile: trabajando, teniendo familia, emprendiendo, para poder reingresar al país por la puerta”.

“Como ha dicho el presidente Kast, quienes ingresaron por la ventana, tienen que salir para volver a ingresar y nosotros aquí vamos a hacer especialmente la diferencia. Por eso estamos tratando de mejorar el proceso de expulsiones para arrinconar a quienes queremos que se vayan del país, que son delincuentes que han venido a hacerle daño al país”, sostuvo.

Según el funcionario de Gobierno, “si las personas salen voluntariamente van a poder reingresar al país sin sanción. Hoy día por ingresar por un paso no habilitado la ley establece una sanción mínima de tres años, con este proyecto de ley lo que queremos hacer es terminar con esa sanción y con la multa”.

“Luego de eso, se va a hacer un proceso rápido para que la persona pueda volver a reingresar al país en condiciones legales”, recibiendo una visa temporal “que les permite quedar con un contrato de trabajo y con una residencia temporal que luego da paso a la residencia definitiva si cumple con los requisitos”.