Gobierno cuestiona continuidad del paro de camioneros tras anuncios: “Se entiende poco”

Ante la situación internacional, el vocero Arenas aseveró que “uno espera que todos los sectores y todos los chilenos, seamos un poco más solidarios también”.

El vocero de Gobierno, Gonzalo Arenas, cuestionó que los camioneros decidieran continuar con el paro iniciado el pasado martes, pese a los anuncios que se hicieron respecto a las bencinas.

Fue el ministro del Interior, Claudio Alvarado, el que dio a conocer una serie de proyectos para revertir alza y congelar precio de los combustibles hasta febrero.

En conversación con Radio Duna, Arenas indicó que los camioneros en paro “no quisieron seguir conversando. Se respeta, ellos tienen sus organizaciones sindicales de verse a ellos, pero se entiende poco que rechacen el mayor esfuerzo que se ha hecho en los últimos años. El mayor esfuerzo que se ha hecho hasta ahora en esta materia”.

En ese sentido, destacó que “la propuesta que hizo el Gobierno es una propuesta muy buena, muy seria, en el sentido de que vamos a anular el alza que estaba programada para mañana, vamos a congelar el precio de los combustibles casi 90 días”.

“Hay otras series de materias que benefician exclusivamente a los camioneros, pero yo creo que son buenas noticias para toda la ciudadanía“, destacó.

Además, aseveró que “la propuesta que tiene el Gobierno, implica un costo gigantesco de recursos y va en la línea con todo lo que hemos venido haciendo desde marzo en ayuda para enfrentar este tema que nos afecta a todos”. La medida costaría entre US$700 y US$750 millones, “más de la mitad de lo que hemos gastado en todo el año”.

“Este no es un tema solo de los camioneros, afecta a todos los gremios, afecta a todos los chilenos, porque estamos en una situación internacional compleja, y uno espera que todos los sectores y todos los chilenos, seamos un poco más solidarios también, y no pensar solo en lo que afecta a su sector, por muy legítimo que sea”, sostuvo.

Con todo esto, desde el Gobierno calificaron de “inexplicable” la negativa de los camioneros porque “nos dicen que esperan más apoyos del gobierno, mayores medidas, más fechas de congelamiento. Ellos buscaban 120 días de congelamiento de precios. O sea, un mes más de lo que está ofreciendo el gobierno, cuatro meses. Lo cual a mí me pareció, bueno, quizás se podría haber flexibilizado un poco, porque si hay una negociación, todos tienen que ceder en algo”.