El saludo de León XIV al presidente Kast durante su viaje a Perú

La estadía del pontífice en Perú se extenderá hasta el próximo lunes, días durante los cuales, además de Lima, también visitará las ciudades de Cusco, Pucallpa y Chiclayo.

El papa León XIV se tomó un tiempo durante su viaje entre Argentina y Perú, donde cumplirá la última etapa de su gira por Sudamérica, para enviarte un mensaje al Presidente José Antonio Kast y a los chilenos.

Cerca de tres millones de personas recibieron en Lima al pontífice, luego de dejar el territorio argentino, la segunda escala de su viaje apostólico.

Tras su arribo a la capital peruana, la presidenta Keiko Fujimori recibió a León XIV en el Palacio de Gobierno, luego de lo cual se dirigió al Gran Teatro Nacional, donde, en su primer discurso, manifestó que “amar a un pueblo es desear que todos puedan vivir dignamente en él“.

La estadía del papa en Perú se extenderá hasta el próximo lunes, días durante los cuales también visitará las ciudades de Cusco, Pucallpa y Chiclayo.

León XIV saludó al Presidente Kast durante su viaje a Perú

En el marco de su viaje a Perú, el avión que traslada al papa León XIV voló sobre el espacio aéreo chileno, ocasión que aprovechó para enviarle un mensaje al Presidente José Antonio Kast.

Habitualmente, este tipo de comunicaciones son protocolares y manifiestan los buenos deseos hacia las autoridades y la población del país cuyo territorio sobrevuela su avión.

“Al sobrevolar el espacio aéreo chileno en mi viaje apostólico a Perú, le envío un cordial saludo a Su Excelencia y a sus conciudadanos“, expresó el pontífice en el mensaje.

En la parte final de su comunicación, el papa invocó “sobre la nación los dones de paz y concordia de Dios Todopoderoso“.