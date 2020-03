Roland Garros fue aplazado oficialmente para el mes de septiembre por el coronavirus

La organización de Roland Garros informó este martes que el Grand Slam sobre arcilla se disputará finalmente entre el 20 de septiembre y el 4 de octubre, debido a la pandemia del coronavirus (COVID-19).

La Federación Francesa de Tenis (FFT) detalló que la medida se tomó para “garantizar la salud y la seguridad de todos los involucrados en la preparación del torneo”.

Asimismo, la FFT explicó que “para preservar la salud de sus empleados, proveedores de servicios y proveedores de manera responsable durante el período de preparación”, se optó por “adoptar el único escenario que reconciliará la organización del torneo en 2020 y la lucha contra COVID-19”.

Bernard Giudicelli, presidente de la FFT, afirmó que “es una decisión difícil pero valiente que hemos tomado en este período excepcional y en evolución desde este fin de semana. Actuamos de manera responsable, debemos solidarizarnos en esta lucha por la seguridad sanitaria de todos”.

Por último, se informó que los boletos ya reservados pueden ser reembolsados o intercambiados, teniendo en cuenta las nuevas fechas de Roland Garros 2020. Los detalles serán comunicados próximamente.

Aunque la decisión de aplazar Roland Garros por el coronavirus se adecuó a la contingencia mundial, lo cierto es que la situación generó molestia en varios tenistas que no fueron notificados de la noticia. De hecho, varios se manifestaron en redes sociales, acusando haberse enterado por la prensa o por las mismas redes sociales.

This is such a difficult time. Everyone is being impacted by this catastrophe. Enhancing communication & working together to find solutions should be the priority. Not going Rogue & making selfish/arrogant decisions to further impact the tour in a negative way. #RolandGarros

