Denunciante de Dani Alves fue sometida a tratamiento contra infecciones de transmisión sexual

26 de Enero de 2023

Los antecedentes que siguen apareciendo en el caso del futbolista complican su futuro judicial.

Mientras permanece detenido en el centro penitenciario Brians 2 de Barcelona, se siguen conociendo nuevos antecedentes del caso que envuelve a Dani Alves por un supuesto abuso sexual en un local nocturno de la capital catalana el 31 de diciembre.

El futbolista más ganador de la historia, despedido por Pumas UNAM de México por lo ocurrido, ha visto cómo con el paso de los días su futuro judicial se complica. Sus contradicciones al declarar y las palabras de testigos han oscurecido su panorama después de que una joven de 23 años lo acusara de vejaciones en un baño de la discoteca Sutton.

La abogada de la mujer que acusa al lateral derecho de la selección brasileña en Qatar 2022 finalmente ha hecho declaraciones públicas. Confirmó que su clienta no pretende llegar a un acuerdo económico con Alves, que ella no consumió alcohol la noche de los hechos y que ha estado con tratamiento médico después de la presunta agresión sexual.

“Ella ofreció una declaración concisa, sin ninguna contradicción y eso es raro. Muchas mujeres sufren estrés postraumático y olvidan detalles. Se acuerdan después y eso no invalida la verdad. Pero en su caso, eso no sucedió. Ella recordaba todo de principio a fin… Yo voy a defender sus derechos. Si ella no quiere un trato, no hay trato. Mi temor es que empiecen a presionar desde los medios para que llegue a un momento en el que diga no aguanto más”, dijo Ester García López.

“Por suerte salió de la discoteca en ambulancia y fue directo a la Unidad Central de Agresiones Sexuales. Entonces, a diferencia de la mayoría de las víctimas de violencia sexual, quienes, por el trauma, lavan su ropa interior, ella no tuvo tiempo para eso. Rápidamente fue atendida, quedando ahí las evidencias”, agregó la jurista en UOL Brasil.

El tratamiento contra enfermedades de transmisión sexual

La abogada García López, además, detalló que su representada fue sometida a tratamientos ante la ausencia de protección tras la denuncia de abuso en contra de Dani Alves.

“Ella está recibiendo apoyo psicológico a través de una entidad pública especializada en el tratamiento de víctimas de violencia. El hospital le ha mandado un tratamiento completo encaminado a evitar cualquier tipo de enfermedad infectocontagiosa, pues no él no utilizó preservativo. También tiene un tratamiento farmacológico con ansiolíticos para poder dormir”, explicó García López.

Alves se encuentra en prisión preventiva pues, además de la brasileña, cuenta con la nacionalidad española. La jueza a cargo del caso aplicó esta medida cautelar frente a la “posibilidad real de fuga” por sus contactos y finanzas.

“Independientemente de cómo acabe el caso, para mí ya es un caso ejemplar por cómo empezó. Hay algunas figuras públicas que creen que están por encima del bien y del mal, que piensan que nadie creería jamás a una chica como mi cliente. Hay muchas mujeres que no denuncian cuando se trata de una figura pública por la dificultad a nivel emocional y judicial. Pero yo creo que en este caso, cómo sea que termine -espero que termine con una condena-, la prisión sin fianza ya es ejemplar”, cerró.