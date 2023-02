Arturo Vidal usa frase de Zlatan para defenderse en uno de sus momentos más complicados

10 de Febrero de 2023

La realidad que vive el referente de la Roja en Flamengo es muy distinto al que esperaba cuando decidió volver desde Europa a Sudamérica.

Compartir

Arturo Vidal no lo está pasando bien en Flamengo. La eliminación sorpresiva del equipo brasileño en la semifinal del Mundial de Clubes frente al Al Hilal de Arabia Saudita no hizo más que profundizar la distancia del mediocampista chileno con los dirigentes y los hinchas del club carioca.

Relegado a un papel secundario en el plantel y lo estrictamente deportivo, el bicampeón de América sí ha estado en una posición de protagonista en cuanto a las polémicas y las actitudes fuera de la cancha que, incluso, le significaron una multa del 10% de su salario.

Primero fue el llamado a la dirigencia de Blanco y Negro (ByN) donde aseguraba que está dispuesto a regresar pronto a Colo Colo para “pelear la Copa Libertadores”. Luego, al darse cuenta que no ingresaría en un partido por disposición del técnico Vitor Pereira, lanzó molesto unos zapatos en una escena que fue ampliamente difundida por la televisión brasileña.

Tercero, consumada la derrota frente al cuadro saudí, el referente de la Roja volvió a estar en los medios internacionales por una recordada expresión que ofreció tras obtener la Copa Libertadores con los rojinegros. “Madrid te vamos a romper el culo”, había dicho Vidal; sin embargo, el equipo ni siquiera pudo acceder a la final para enfrentar a los “merengues”.

La defensa de Vidal usando a Zlatan

Estas situaciones se sumaron a la escasa producción que ha tenido en la cancha, por lo que los fanáticos cariocas y la prensa especializada lo han criticado en las últimas semanas. De hecho, en Brasil se ha publicado que Flamengo busca una salida para Arturo Vidal, por su alto salario mensual (170 millones de pesos) y las polémicas que ha generado desde que llegó.

Frente a este panorama, el oriundo de San Joaquín utilizó unas recordadas palabras de Zlatan Ibrahimovic para defenderse. “Si no recibes críticas, es que no estás en la cima. Me han criticado durante 25 años porque soy el número uno”, es la frase del sueco que compartió el “Rey”.

Y no fue lo único, pues acompañó esta imagen con una leyenda que dice “Sólo a los más grandes nos critican”.