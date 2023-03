Caso Jordhy Thompson: Gustavo Quinteros dijo que reintegrará al jugador “cuando cambie su actitud”

16 de Marzo de 2023

El entrenador de Colo Colo afirmó que el delantero cometió un "error gravísimo" al agredir a su ex polola.

El entrenador de Colo Colo, Gustavo Quinteros, habló por primera vez de la situación del delantero juvenil Jordhy Thompson, quien fue apartado del plantel luego que se difundieran videos en donde aparece golpeando a su ex polola en un local nocturno.

El director técnico argentino-boliviano habló en el Estadio Monumental un día después que la concesionaria Blanco y Negro mencionara que el ariete de 18 años sería sometido a una “intervención de profesionales especializados”, además de salir del primer equipo.

Quinteros reflexionó sobre lo ocurrido y expresó que “por supuesto yo no estoy nada de acuerdo con lo que vi en las imágenes. Él tiene que cambiar, lamentablemente en su vida privada cometió un error gravísimo, con el que nadie está de acuerdo”.

El entrenador dijo que desde su llegada a Macul no ha tenido situaciones complejas, enfatizando que Colo Colo ha trabajado para evitar conflictos internos.

“Cada jugador tiene una vida privada de la que no voy a opinar, siempre y cuando no venga a hacer cosas que perjudiquen al equipo en entrenamientos o vestuario. No tuvimos ningún caso desde el 2020 de problemas en el vestuario o día a día. En ese sentido, el club funciona perfecto”, recalcó.

Regreso al primer equipo

Gustavo Quinteros respondió además por la posibilidad de que Jordhy Thompson pueda volver a ser considerado en el equipo, enfatizando que aquello ocurrirá solo cuando el jugador reciba la atención correspondiente y se comprometa a no repetir su actitud violenta.

“El pibe tiene que cambiar, cometió un error gravísimo con el que nadie está de acuerdo. Ojalá se recupere. Cuando pueda cambiar esa forma de ser, cuando cambie esa actitud que tuvo, será nuevamente tenido en cuenta“, declaró.

Thompson se había ganado un espacio en la oncena de los albos. De hecho, ingresó en la parte final del superclásico del fin de semana jugado ante Universidad de Chile, el que terminó en un opaco empate sin goles.