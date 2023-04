“Querían que me rindiera…”: el mensaje de Jordhy Thompson tras volver a jugar en Colo Colo

1 de Abril de 2023

El futbolista juvenil reapareció tras estar dos semanas de semanas fueras de las canchas por agredir a una mujer.

Compartir

Jordhy Thompson, futbolista juvenil de Colo Colo, reapareció en las canchas tras dos semanas de ausencia, luego que se difundiera un video en donde aparece golpeando a una mujer en un local nocturno.

El delantero de 18 años publicó un mensaje en sus historias de Instagram, recurriendo a la una canción del rapero Subze llamada “Tormenta”, cuya letra tenía una clara alusión a su presente.

“Estoy odiando al mundo tanto como me odio a mí. Querían que me rindiera, pues lo siento, ya volví“, señaló el tema, que fue publicado junto con una imagen del futbolista.

Thompson estuvo cerca de dos semanas fuera de toda actividad deportiva, tiempo en el que recibió la “asesoría” e “intervención especializada” comprometida por la concesionaria Blanco y Negro tras la difusión del episodio de violencia de género.

El puntero izquierdo jugó durante el viernes con el equipo de proyección de Colo Colo, que goleó por 10-0 a su similar de Everton. El retornado jugador ingresó desde la banca, anotando el sexto gol de los albos y participando de otros dos tantos.

La denuncia contra Jordhy Thompson

Thompson volvió a jugar por Colo Colo días después que se revelaran fuertes videos en donde aparecía golpeando directamente en el rostro y por la espalda a su ex polola.

El hecho fue condenado por la Comisión de Género del Club Social y Deportivo Colo Colo (CSD) Rosario Moraga, quien pidió que el ariete fuese apartado del plantel profesional, mencionando que “estas conductas son impresentables, pues no van de la mano de la legislación chilena e internacional en torno a la erradicación de la violencia de género, no representa los valores de Arellano y no es el camino que queremos seguir como el equipo de todas y todos”.

La ministra de la Mujer e hincha colocolina, Antonia Orellana, también cuestionó que no se haya actuado de oficio en contra del jugador, debido a que las imágenes entregaban evidencias claras de su acción en contra de la joven.