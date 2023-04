Miles de millones: los suculentos montos que deja de ganar Colo Colo por jugar sin público

24 de Abril de 2023

La posible sanción que espera Blanco y Negro (ByN) de la Conmebol por bengalas podría remecer aún más a la tesorería del Estadio Monumental.

Luego del clásico entre Colo Colo y Universidad de Chile en el Estadio Monumental donde se registraron incidentes de ambas barras, las autoridades decidieron sancionar al Cacique con tres partidos sin público. La victoria 3-1 de este domingo sobre Palestino marcó el primero de este trío de encuentros que están contemplados dentro del castigo.

En la concesionaria Blanco y Negro (ByN) están inquietos, pues, además, el conjunto más popular de Chile arriesga una sanción parecida en la Copa Libertadores a la que rige a nivel local. Durante el pleito donde el equipo de Gustavo Quinteros venció por la cuenta mínima a Monagas de Venezuela, un grupo de hinchas sostuvo una pelea en la galería Cordillera y, en paralelo, otros encendieron bengalas en el sector norte donde habitualmente se ubica la Garra Blanca.

Es por esta razón que la Conmebol podría sancionar al club dejándolo sin tener público frente a Boca Juniors en la tercera fecha del torneo continental. Esta medida ya la sufrió Colo Colo en la edición anterior, cuando tuvo que medirse contra Fortaleza de Brasil sin espectadores.

Estas sanciones golpean fuertemente la tesorería de ByN. Según pudo saber EL DÍNAMO con fuentes ligadas al Estadio Monumental, en promedio están dejando de ganar un monto superior a los 300 millones de pesos por cada encuentro sin recibir a la fanaticada.

Esta fórmula se concreta al no poder contar con un aforo de 40 mil personas, con precios que van desde los 6 mil a los 35 mil pesos. Así las cosas, el monto aproximado que dejará de percibir ByN se acerca a los mil millones por estos tres compromisos sin su gente.

En la Libertadores, con precios un tanto más elevados en sus tickets, el dinero que podría dejar de recibir el cuadro albo es un tanto superior, es decir, que bordea los 400 millones si se proyecta lo que sucedería con los xeneizes en caso de concretarse la sanción del ente del fútbol sudamericano.

El lamento del presidente de Colo Colo

“Es una derrota para nosotros. Unos maleantes nos impiden ocupar el estadio con nuestra hinchada, es incomprensible, triste y frustrante. Habíamos tenido un buen comportamiento, pero todo se echó a perder… Es una catástrofe que va a repercutir en el equipo después”, sostuvo el presidente de Blanco y Negro, Alfredo Stöwhing.

“Esperemos no tener novedades negativas. Prefiero ser optimista, pero no es fácil. La gente no sabe el costo, piden refuerzos para el club, pero no saben el daño que nos hacen, esto nos cuesta cientos de millones”, dijo el timonel respecto a la posible sanción que podría aplicar la Conmebol para el choque contra Boca Juniors programado para el miércoles 3 de mayo.