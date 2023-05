Futura geóloga UNAB y voleibolista se prepara para Panamericanos 2023

26 de Mayo de 2023

La líbero que con el combinado nacional suma un tercer lugar en el Sudamericano U16 (2017) y un tercer lugar en ODESUR (2022), está entrenando de lunes a viernes para llegar lo mejor posible para este desafío.

Por EL DÍNAMO

Compartir

“Mi familia siempre estuvo ligada al vóleibol tanto mis abuelos, tías, papás y ahora mi hermano pequeño”, comenta Camila Ignacia Donoso Paredes para explicar por qué a sus 20 años se dedica a esta disciplina.

La líbero que con el combinado nacional de vóleibol suma un tercer lugar en el Sudamericano U16 (2017) y un tercer lugar en ODESUR (2022), complementa el deporte con sus estudios de Geología en la Universidad Andrés Bello (UNAB).

Estos son los desafíos y la visión de la futura geóloga de la UNAB y que se prepara para ser parte de la nómina de la selección chilena de vóleibol definitiva para los Panamericanos 2023. Las posibilidades son elevadas.

¿Cómo es complementar estudios y el deporte?

En la Universidad no se me ha hecho tan complejo complementar las dos cosas que más me gustan, ya que al ser una prioridad -como somos los deportistas en la Andrés Bello– nos dan la posibilidad de escoger de los primeros nuestros ramos y he tenido la suerte de que mis horarios en estos tres años me han quedado perfectos. Además, mis profesores han tenido buena disposición para que yo pueda seguir haciendo voley de la mejor forma.

¿Cómo ha sido tu preparación para Juegos Panamericanos?

Ahora nos estamos preparando, entrenando de lunes a viernes, dejando el jueves para la Universidad, ya que ese día todas tenemos Liga Universitaria, con 1 hora y 30 de preparación física y 2 horas y 30 de entrenamiento técnico en cancha.

En general, nosotras estamos acostumbradas a entrenar estas horas. Ahora, más que nada es entrenamiento mental porque va a ser un año de mucha presión, donde todas vamos a querer ganarnos el puesto en el equipo y poder participar en los Juegos Panamericanos.

Individualmente, me estoy preparando con un psicólogo deportivo que, sinceramente, es muy importante en este proceso.

Si apareces en la nómina definitiva, ¿cuáles serían tus objetivos en estos Santiago 2023?

Poder tener el mejor rendimiento para llevar a mi equipo y a Chile a lo más alto en el podio y para que el voley femenino sea más visible acá en el país.

¿Cuáles son tus metas a corto y mediano plazo?

Mis metas a corto plazo serían lo de los Panamericanos, y a largo plazo; ojalá poder ir a jugar fuera de Chile para aprender otros juegos, otras técnicas al igual como ya algunas compañeras lo han hecho.

¿Cómo ves el nivel del vóleibol damas en Chile?

Nacionalmente falta mucho que cambiar en el tema mental, porque obvio que todo lo del voley se puede aprender, pero si va un balón un poco más lejos, ya se piensa en que “para qué la voy a ir a buscar si quizás ni la alcance” sin siquiera intentarlo.

Es algo que pasa mucho acá y que en otros países no. Por eso en la Liga Nacional siempre se dividen el podio entre Boston College, Colo- Colo, Murano y ahora se añadió La Pintana que son equipos que dan todo en la cancha sin pensarlo.

Finalmente, ¿algún deportista nacional o internacional que admires?

A nivel nacional admiro mucho a Carla Ruz, que es una libero espectacular de La Pintana, y libero internacional admiro mucho a Mónica de Gennaro, de la selección de Italia.

Para mayor información, visitar: https://noticias.unab.cl/