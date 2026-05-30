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Recibió el apoyo de Kast: los detalles de la “funa” que vivió diputada Javiera Rodríguez en la Universidad de Chile

La diputada republicana asistió a una charla donde la esperaba un grupo de estudiantes con pancartas y consignas en su contra.

Foto del editor Rodrigo León
Rodrigo León

La diputada Javiera Rodríguez (REP) acusó haber sido víctima de una “funa” en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, cuando participaba de la charla Experiencias Universitarias: Una Mirada del Liderazgo de Derecha.

Un grupo de estudiantes se mantuvo presente con pancartas contra la parlamentaria, pero todo se complicó cuando le arrojaron agua.

Rodríguez fue rápidamente sacada del lugar en medio de consignas en su contra. Incluso aseguró haber sido víctima de escupitajos por parte de quienes la esperaban a la salida de la casa de estudios.

Tras lo ocurrido, la diputada Javiera Rodríguez declaró que “acabo de recibir una funa en la Universidad de Chile, en la Facultad de Derecho, algo que parece ser tradición porque cualquiera que pisa esa universidad teniendo una visión diferente a este grupo extremista es tildado de fascista, negacionista, anti derechos humanos y muchas características que nada tienen que ver con la realidad”.

“Por fortuna, mi equipo y yo misma nos encontramos bien. Recibimos escupos, recibimos gritos, empujones en un ambiente de mucha violencia. Así que yo espero que las autoridades se pronuncien al respecto y, por supuesto, que esto no vuelva a ocurrir”, agregó.

A pesar de la complicada situación, Rodríguez dejó en claro que “esto a mí no me da miedo, no me amedrenta; al contrario, me da más fuerzas para seguir alzando la voz”.

“Todo mi apoyo”

El presidente José Antonio Kast reaccionó a la “funa” de la que fue víctima la diputada Javiera Rodríguez, por lo que a través de su cuenta en X reaccionó a ello.

La violencia no puede ser un método de acción política ni las universidades un reducto de odio e intolerancia. Todo mi apoyo a la diputada Javiera Rodriguez luego de este condenable hecho”, consignó el mandatario.

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