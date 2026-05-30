“Alguien tiene que responder”: director nacional de Junaeb apunta al Gobierno de Boric por presunto fraude de $14 mil millones

Fernando Peña aseguró que entre 2022 y 2023 se aumentó la cantidad de raciones de manera injustificada, según la denuncia que presentaron.

El director nacional de Junaeb, Fernando Peña, apuntó contra el Gobierno de Gabriel Boric luego de denunciar un presunto fraude de $14 mil millones por raciones de onces que nunca se habrían entregado en la Región de O’Higgins.

En conversación con Meganoticias destacó las recientes declaraciones del fiscal nacional Ángel Valencia, quien dio cuenta de los avances de la indagatoria que lleva adelante la Fiscalía de Alta Complejidad Oriente.

“Es una buena noticia, porque da cuenta de que la justicia se va a hacer parte de esta denuncia que aporta nuevos antecedentes de una investigación que tiene una data y que merece, a propósito de esos nuevos antecedentes, ser investigada”, afirmó.

Respecto a los antecedentes que dio a conocer en esta denuncia, Peña explicó que “lo que nosotros vimos es que el monto no eran 3.500 millones, que es parte de esta hebra más antigua de la investigación, sino que son 14 mil millones y que además de eso las onces no se entregaron“.

En esa mismas línea, el director nacional de Junaeb aseveró que hubo decisiones en el Gobierno de Gabriel Boric, “particularmente entre el año 2022 y 2023, en donde se aumenta la cantidad de raciones de manera injustificada para así, de alguna forma, generar pagos solo en el año 2023 por más de 8 mil millones de pesos“.

“Alguien tiene que responder, porque al menos estamos ante una situación sospechosa que merece ser investigada y que nosotros al menos desde Junaeb queremos relevar porque estamos hablando de la alimentación de los niños más vulnerables de Chile”, sentenció.