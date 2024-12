Jordhy Thompson reconoce que será padre tras celebrar importante logro: “Para mi hijo que viene en camino”

12 de Diciembre de 2024

El futbolista reapareció en las redes sociales tras la polémica con su ex pareja, Camila Sepúlveda, quien acusó que le fue infiel con una mujer rusa.

Jordhy Thompson ha estado envuelto en una gran polémica en las últimas semanas luego de que su ex pareja, Camila Sepúlveda, diera a conocer que el futbolista le habría sido infiel con una mujer rusa.

Lo anterior, salió a la luz después de que el propio jugador filtrara que ella está embarazada, aunque no sería la única, puesto que el formado en Colo Colo también habría embarazado a otra mujer en Rusia. Todo escaló cuando el volante hizo una transmisión en vivo asegurando que no sería papá, lo cual provocó una fuerte arremetida de su ex pareja, quien destapó todos los detalles del quiebre.

Dejando atrás toda esta polémica, Jordhy Thompson reapareció en las redes sociales para compartir un gran logro personal, el cual materializó con solo 20 años.

A través de su cuenta de Instagram, el jugador del FC Orenburg reveló a sus seguidores que se compró una casa. Sin embargo, lo que más llamó la atención de los usuarios no fue la importante adquisición, sino que el mensaje con el cual dio a conocer la noticia.

“Un sueño cumplido, mi primera casa a los 20 años. Estoy muy feliz de lograr este sueño, me ha tocado una vida difícil, pero no dejo de luchar por todo lo que quiero”, comenzó escribiendo el mediocampista.

“Hoy tengo una casa para mi, para mi familia, y para mi hij@ que viene en camino si dios quiere, agradezco a todas las personas que han estado siempre conmigo por lo personal, no por lo material”, agregó, haciendo alusión a su futuro hijo.

De esta forma, Jordhy Thompson reconoció que será padre, aunque no mencionó si se refería al hijo que espera con Camila Sepúlveda o con la mujer de Rusia.