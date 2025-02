A qué hora y dónde ver en vivo a Alejandro Tabilo y Nicolás Jarry en el ATP 500 de Río: estos son sus rivales

Actualizado el 17 de Febrero de 2025

Tabilo y Jarrydebutarán este lunes en tierras brasileñas, donde ya tienen programación, mientras que Tomás Barrios jugará mañana frente al segundo mejor rankeado del certamen.

Previo al ATP de Santiago, los tenistas chilenos se preparan para un nuevo desafío en la gira sudamericana. Alejandro Tabilo (28° ATP) y Nicolás Jarry (47°) debutarán este lunes en el ATP 500 de Río de Janeiro, mientras que Tomás Barrios (139°) hará lo propio este martes.

Los nacionales buscarán escalar puestos en el ranking ATP en suelo brasileño, luego de que en la última actualización sufrieran duros descensos, como fue el caso de Nico, quien cayó siete lugares y quedó cerca de salir del top 50.

En el caso de Alejandro Tabilo, su inicio de temporada no ha sido como lo esperaba. El zurdo aún no consigue ganar en el presente año, y además, no pudo decir presente en la serie de Copa Davis con Chile producto de una lesión. Ahora, el ATP 500 de Río de Janeiro aparece como una buena opción para ganar confianza de cara al Chile Open, donde tendrá la dura tarea de defender la final que alcanzó el año pasado.

Por otra parte, Tomás Barrios viene de superar la qualy del certamen brasileño, donde se impuso sobre Cristian Garin (131°) y el argentino Camilo Ugo Carabelli (87°) para instalarse en el cuadro principal. Frente a este último, se llevó el duelo en una definición de infarto, salvando cuatro match points en contra para salir victorioso por 5-7, 6-2 y 7-6 (12).

Cuándo, a qué hora y quiénes son los rivales de Alejandro Tabilo, Nicolás Jarry y Tomás Barrios en el ATP 500 de Río de Janeiro

El primero en saltar a la cancha en el ATP 500 de Río será Nicolás Jarry, quien enfrentará al argentino Juan Manuel Cerúndolo (139°) este lunes 17 de febrero a eso de las 17:30 horas (de Chile). El Príncipe lidera el historial entre ambos con dos victorias en la misma cantidad de duelos.

Tras ello, Alejandro Tabilo chocará con el taiwanés Chun-Hsin Tseng (126°) en el tercer turno de la cancha 1, por lo que el encuentro se disputará no antes de las 20:00 horas.

Mientras que Tomás Barrios se medirá contra el italiano Lorenzo Mussetti (16°), el segundo sembrado del torneo. Este partido se jugará este martes, en horario por definir.

Dónde ver en vivo los partidos de Nicolás Jarry, Alejandro Tabilo y Tomás Barrios en el ATP Río de Janeiro

Los duelos de Nicolás Jarry, Alejandro Tabilo y Tomás Barrios en el ATP 500 de Río de Janeiro se transmitirán en vivo a través de la plataforma de streaming de Disney+.