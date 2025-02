El fuerte descargo de Nicolás Jarry tras la breve sanción a Jannik Sinner por dopaje: “Es un trago amargo”

18 de Febrero de 2025

Nico Jarry se refirió a la polémica que ha desatado la suspensión del N°1 del mundo y recordó su caso cuando estuvo casi un año sin competir y perdió todos sus puntos ATP tras ser castigado por doping. Por otra parte, Djokovic no escondió su descontento y reveló que la mayoría de los jugadores sienten que hubo favoritismo.

Luego de su triunfo sobre argentino Juan Manuel Cerúndolo (127°) en el ATP 500 de Río, Nicolás Jarry (47°) alzó la voz con respecto a la sanción de tres meses que recibió el italiano Jannik Sinner, actual N° 1 del mundo, lo que ha desatado una gran polémica dentro del circuito.

El tenista europeo llegó a un acuerdo con la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) y aceptó una suspensión de tres meses, por lo que no se perderá ningún Grand Slam. Dicha determinación se da luego de que la Agencia Internacional de Integridad del Tenis (ITIA) decidiera no castigar a Sinner tras dar positivo dos veces por clostebol (esteroide anabólico prohibido), debido a que se consideró una contaminación accidental.

Bajo este contexto, Nicolás Jarry se refirió a la sanción de Jannik Sinner y partió diciendo: “No he leído cuál es la razón de los tres meses. Lo que sí leí, es que declararon que no hubo intención ni que sacó ventaja”.

Tras ello, la segunda raqueta nacional no escondió su descontento con la situación: “Hay muchísimos casos en los que pasa eso, incluyendo el mío. Y si es así de simple, solo tener tres meses, deberían dárselos a todo el mundo. Es un trago amargo”.

El nieto de Jaime Fillol ya había abordado el caso de Sinner cuando lo enfrentó en enero en el Australian Open. “Es un tema muy difícil y delicado. Lo que puedo decir es que me hubiera gustado el mismo trato por las cosas por las que pasé”, expuso en aquella ocasión.

Esto, considerando que Nico Jarry fue sancionado en 2020 con 11 meses sin jugar tras arrojar positivo por suplementos contaminados. Lo anterior, hizo que el chileno saliera del ranking ATP y tuviera que volver a competir en torneos más bajos.

La polémica que ha desatado el caso de doping de Jannik Sinner y su breve suspensión

Son diversos los tenistas que se han pronunciado en los últimos días sobre el caso de Sinner. Uno de ellos es Novak Djokovic (7°), quien aseguró que la mayoría de los jugadores han perdido la confianza en las autoridades antidopaje producto de la breve suspensión que recibió el italiano, comparado con otros casos.

“En este momento hay una falta de confianza, en general, por parte de los tenistas, tanto hombres como mujeres, hacia la AMA y la ITIA y todo el proceso”, comentó el legendario tenista serbio.

Siguiendo en esa línea, expuso que “no es una buena imagen para nuestro deporte, eso es seguro”.

A lo que Djokovic añadió: “Una mayoría de los jugadores con los que he hablado en el vestuario, no solo en los últimos días, sino también en los últimos meses, no están contentos con la forma en que se ha manejado todo este proceso (para Sinner)”.

“La mayoría no creen fue justo y sienten que hubo favoritismo. Parece que casi puedes influir en el resultado si eres un jugador de élite, si tienes acceso a los mejores abogados y demás”, cerró.

Por otra parte, Alexander Zverev (2°) también fue crítico con este caso. “Ha sido una situación bastante extraña porque, obviamente, ha sido un proceso largo donde primero fue absuelto. Luego la AMA quiso una segunda opinión”, comenzó diciendo.

Tras ello, dio su opinión sobre la brevedad del castigo, barajando dos opciones: “Si no tienes culpa, es que no la tienes. No deberías recibir castigo. Pero si tienes culpa, entonces creo que por el consumo de esteroides, tres meses no es una suspensión“, expresó.