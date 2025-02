El duro descargo de Cristian Garin tras ser eliminado del Chile Open 2025: “Me pasaron muchas cosas que jamás pensé vivir”

Actualizado el 27 de Febrero de 2025

Cristian Garin se despidió del ATP de Santiago con 25 puntos ATP, lo que le permitirá subir varios puestos en el ranking.

Compartir

Cristian Garin (147°) no pudo ante el argentino Tomás Etcheverry (43°) y dijo adiós al Chile Open 2025 tras caer por 6-2 y 6-4 en los octavos de final.

Con este resultado, el chileno se despidió del certamen con 25 puntos ATP, que por ahora lo posicionan en el puesto 135° del ranking live.

Tras este encuentro, Cristian Garin entregó sus sensaciones tras su desempeño esta semana, en la cual registró una victoria y una derrota. “Estoy triste por haber perdido en un torneo tan especial. La sensación de la semana no fue la mejor. Intenté poner actitud y esfuerzo, prepararme bien“, partió diciendo.

Siguiendo en esa línea, la cuarta raqueta nacional se refirió a sus últimos resultados y reflexionó con respecto a cómo se vive la actividad desde adentro. “El tenis en un deporte de mucha presión. Uno se presiona para rendir, sobre todo en torneos especiales como este. Pierdo y ya mañana debo ir viajando. Es un ritmo de vida bastante rápido. Intento disfrutar con mi equipo, hacer cosas distintas. Trabajo con mi psicóloga, me ayuda a despejar. Intento dejar todo, pero hay veces que no puedo. Me gana la frustración“, expuso.

Posteriormente, Cristian Garin abordó lo complicado que han sido las últimas semanas, luego del choque con Zizou Berg en la Copa Davis, lo cual provocó su descalificación y que Chile perdiera la serie con Bélgica.

“Me costó volver. Me enfermé, a Río llegué con lo justo. Para este torneo me preparé un poco mejor. Me pone contento que puedo retomar el ritmo que tuve en Australia, pero fue un mes difícil, donde me pasaron muchas cosas que jamás pensé vivir“, reconoció.

“Estoy enfrentando el presente con madurez, tranquilidad y muy protegido por mi equipo. Creo que ahora voy a jugar bien porque estoy trabajando. No me pongo ningún ranking en la cabeza“, cerró.

El próximo desafío de Cristian Garin tras ser eliminado del Chile Open 2025

En cuanto a su siguiente desafío, Garin se preparará para disputar la qualy del Masters 1000 de Indian Wells, donde Tomás Barrios también saldrá en busca de los 12 cupos disponibles para el cuadro principal que comienza la próxima semana.

Tabilo y Jarry ya están confirmados para el main draw del torneo, que marcará el inicio de la gira de cemento de los tenistas chilenos.