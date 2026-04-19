Encuesta Cadem: Plan de Reconstrucción divide a la opinión pública, con leve ventaja para quienes lo desaprueban

En tanto, la aprobación a la gestión de José Antonio Kast registró una leve recuperación.

La encuesta Plaza Pública de Cadem abordó el Plan de Reconstrucción Nacional anunciado por el presidente José Antonio Kast durante esta semana, dando cuenta de la división que genera.

Según el estudio, un 49% está en desacuerdo, aumentando en tres puntos con respecto a la medición anterior. Entre quienes lo aprueban alcanzaron un 45%, cuatro puntos menos que la última consulta.

En cuanto a las medidas que más respaldo recibieron están ampliar el financiamiento del Fondo de Emergencia a regiones de Ñuble y Biobío (77%), subsidio para la creación del empleo formal (75%), eliminar el IVA en la compra de viviendas nuevas por 12 meses (75%) y eliminación a contribuciones a la primera vivienda para mayores de 65 años (72%).

Dentro de los ejes más relevantes del proyecto están impulsar el crecimiento económico (40%), creación de empleo (37%) y el apoyo a la reconstrucción de las zonas afectadas por los incendios forestales (31%).

A la hora de referirse a quienes beneficia el Plan de Reconstrucción, quienes respondieron la encuesta de Cadem, un 49% apuntó a los más ricos y un 44% aseguró que a todos por igual.

Kast se recupera en aprobación según Cadem

Por otro lado, Cadem dio cuenta de un aumento en la aprobación en la gestión del presidente José Antonio Kast. De un 40% aumentó a 43% en la reciente medición. Su desaprobación, en tanto, bajó del 53% al 51%.